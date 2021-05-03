Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı

Türkiye'nin tamamı için 17 günlük tam kapanma ilan edilmişken Antalya Manavgat'taki bir otelde Hristiyan konuklar için düzenlenen Paskalya kutlamalarına dair görüntüler pes dedirtmişti. Bir müşterinin paylaştığı videoda otel sakinlerinin maske ve mesafe kurallarını hiçe saydığı görülürken konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Ersin yazıcı otelin turizm sertifikasının iptal edilerek kapatıldığını belirtti.

Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün Ortodoksların kutsal günü olan paskalya için etkinlik düzenlendi. Saat 15.00 sıralarında otel çalışanları tarafından hazırlanan renkli yumurtalar havuz başında dinlenen turistlere verildi. Etkinlik, dün otele giriş yapan Ukraynalı bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü.

"BELGESİ OLMADIĞI İÇİN FAALİYETİNE SON VERİLECEKTİR"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Denetim sonucunda TSE tarafından bu firmaya verilen turizm sertifikası iptal edilmiştir. Belgesi olmadığı için faaliyetlerine de son verilecektir" açıklamasını yaptı.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ayrı ayrı inceleme başlatıldı. Gelen ekiplerce denetimlerin sürdüğü otele jandarma ekiplerince de maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlar. Jandarma tarafından maske ve mesafe kuralına uyulmadığı için idari yaptırım tutanağı düzenlendi" dedi.

"KARGAŞA YALNIZCA 2 DAKİKA SÜRDÜ"

Adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi ise çoğunluğu eski doğu bloku ülkelerinden olmak üzere 500'den fazla yabancı misafirin otelde konakladığını belirtti. Otelde kalan misafirlerin biri hariç tamamının yabancı olduğunu ve dün Paskalya olduğunu anlatan otel yetkilisi, "Bizim otelimizde kalan misafirlerimiz Ortodoks Hristiyan. Dün onlar için önemli bir gündü. Bu amaçla arkadaşlarımız paskalya için renkli yumurtalar hazırlayıp, misafirlerimize ikram etti. Bu ikramlar başlarken, ilk başta sadece 2 dakika süren bir kargaşa ve karışıklık yaşandı. Toplam ikram süresi 5-6 dakikayı geçmedi. Bu sırada otelimizde konaklayan bir kişi buradan yaklaşık 1 dakikalık bir görüntü alarak sosyal medyada paylaşmış" dedi.

"1-2 DAKİKA DA OLSA TASVİP ETMİYORUZ"

1-2 dakika bile olsa ortaya çıkan görüntüleri kendilerinin de tasvip etmediğini ancak bazen böyle olumsuz durumlar olabildiğini ve otelin her yerinde güvenlik kameraları bulunduğu söyleyen yetkili, "Biz güvenlik kameralarında görüntüyü çeken misafirimizi bulduk. Bölgemizde başka bir 5 yıldızlı otelde animasyonda çalışan Ukraynalı bir erkek. Dün sabahtan Türk bir erkek arkadaşıyla otele giriş yapmış. Hiç pazarlık yapmadan otel ücretini ödemiş. Gün içerisinde birkaç defa resepsiyona gelerek otelde kaç kişi bulunduğunu sormuş. Saat 15.00 sıralarında başlayan paskalya kutlamasında 1 dakikalık görüntü çekerek sosyal medyada paylaşmış" diye konuştu.

HİÇ İTİRAZ ETMEDEN OTELDEN AYRILMIŞ

Otel yetkilileri, misafire yaptığı davranışın uygun olmadığını ve otelden ayrılmasını gerektiğini söyleyerek, ödediği ücreti vererek gönderdiklerini, kendisinin de hiç itiraz etmeden otelden ayrıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı