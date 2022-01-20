Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma' davasında ilk duruşma

YALOVA (DHA) - YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Vefa Salman'ın 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla açılan

ikinci davanın duruşması yapıldı. Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu ve 3 personelin sanık olduğu duruşmaya, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova Belediyesi'nde Şubat 2020'de başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Vefa Salman 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in tutuklu, 33 sanığın ise tutuksuz yargılandığı ilk dava ise sürüyor.