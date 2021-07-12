Van kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Van kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Van oldu. Peki, Van kurban kesim yerleri nerededir? Van kurban satış noktaları belli oldu mu? Van kurbanlık kesim bölgeleri! Van'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Van kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Van kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Van kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Van kurbanlık kesim yerleri 2021! Van kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

VAN KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Van kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

2021 BAŞKALE KURBAN KESİM YERİ - TEPEBAŞI MAHALLESİ BARIŞ MAHALLE YOLU ÜZERİ BELEDİYE MEZBAHANESİ BAŞKALE/VAN - 04326512096

MEZBAHANE - HACI OSMAN MH. MENEKŞE SK. ÇATAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHANESİ ÇATAK- VAN - 4325122074

BELEDİYE HAYVAN SATIŞ PAZARI - KIŞLA MAH. - 432 351 62 00

KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE MEZBAHANESİ ATALAN MAHALLESİ GEVAŞ VAN - 04326122004

MURADİYE İLÇESİ KURBAN KESİM YERİ - MURADİYE İLÇESİ 1. GİRİŞİ İLÇE ARITMA ÜST TARAFI - 0432 451 20 16

ÖZALP BELEDİYE MEZBEHANESİ - ÖZALP BELEDİYE MEZBAHANESİ - 4327122125

KURBAN KESİM YERİ - KARGALI MAHALLESİ KIRMIZI TAŞ MEVKİ VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN KESİM YERİ - 432 712 2248

HAYVAN KESİM YERİ - KARGALI MAHALLESİ KIRMIZI TAŞ MEVKİ - 4327122125

KURBAN KESİM YERİ - KARGALI MAHALLESİ KIRMIZI TAŞ MEVKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN KESİM YERİ - 432 712 2125

BAHÇESARAY MEZBAHANESİ - İSLAM MAHALLESİ VAN YOLU ÜZERİ BAHÇESARAY - 05366097208

MEZBAHANE - CUMHURİYET MAH. AZERBAYCAN CAD. NO: 334 - 5332687795

MEZBAHANE - VAN ÇALDIRAN CUMHURİYET MAH. AZERBAYCAN CAD. NO: 334 - 533 268 77 95

ERENKENT MAH. - 3.ETAP SON DURAK EDREMİT/VAN - 5360735303

ERENKENT MAHALLESİ - 14. ETAP ÇETİNER MARKET YANI EDREMİT/VAN - 5360735303

ERDEMKENT MAHALLESİ - ERDEMKENT İLKOKULU KARŞISI EDREMİT/VAN - 5360735303

ERENKENT MAHALLESİ - 10. ETAP CAMİ YANI EDREMİT/VAN - 5360735303

ESENTEPE MAHALLESİ - YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISI EDREMİT/VAN - 5360735303

KAVURMA MAHALLESİ - MEMURSEN TOKİ EDREMİT/VAN - 5360735303

ESENTEPE MAHALLESİ - YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISI EDREMİT/VAN - EDREMİT BELEDİYESİ 05422196992

ERENKENT MAHALLESİ - 3. ETAP SON DURAK ERENKENT MAHALLESİ EDREMİT/VAN - EDREMİT BELEDİYESİ 05422196992

ERENKENT MAHALLESİ (2) - 10. ETAP CAMİ YANI ERENKENT MAHALLESİ EDREMİT/VAN - EDREMİT BELEDİYESİ 05422196992

ERENKENT MAHALLESİ (3) - 14. ETAP ÇETİNER MARKET YANI EDREMİT/VAN - EDREMİT BELEDİYESİ 05422196992

ERDEMKENT MAHALLESİ - ERDEMKENT İLKOKULU KARŞISI EDREMİT/VAN - EDREMİT BELEDİYESİ 05422196992

KAVURMA MAHALLESİ - MEMURSEN TOKİ EDREMİT/VAN - EDREMİT BELEDİYESİ 05422196992

ERENKENT MAHALLESİ - 3.ETAP SON DURAK - 05422196992

ERENKENT MAHALLESİ (YENİ TOKİ) - 14. ETAP ÇETİNER MARKET YANI - 05422196992

ERDEMKENT MAHALLESİ (ESKİ TOKİ) - ERDEMKENT İLKOKULU KARŞISI - 05422196992

ERENKENT MAHALLESİ (YENİ TOKİ) - 10. ETAP CAMİ YANI - 05422196992

ESENTEPE MAHALLESİ - YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISI - 05422196992

KAVURMA MAHALLESİ - MEMURSEN TOKİ - 05422196992

SARAY BELEDİYESİ HAYVAN KESİM MEZBAHAHANESİ - ATATÜRK MAHALLESİ - 0543 223 65 11

SARAY BELEDİYESİ HAYVAN KESİM MEZBAHANESİ - ATATÜRK MAHALLESİ - 0543 223 65 11

SARAY BELEDİYESİ HAYVAN KESİM MEZBAHAHANESİ - ATATÜRK MAHALLESİ SARAY/ VAN - 0543 223 65 11

İPEKYOLU İLÇESİNDE BULUNAN BÜTÜN OTO YIKAMA YERLERİ - İPEKYOLU/VAN - ....

ÖZSÜERLER MEZBAHANESİ - BOSTANİÇİ MH. HAYVAN PAZARI YANI İPEKYOLU/VAN - 5301314977

BELEDİYE MEZBAHANESİ - BOSTANİÇİ MH. İPEKYOLU/VAN - ...

TUŞBA OTO YIKAMA - AKKÖPRÜ MAHALLESİ OĞUZLAR SOKAK NO:5 MEZARLIK YANI TUŞBA/ VAN - 5414521323

SUVER OTO YIKAMA - ERCİŞ YOLU ÜZERİ ESKİ MEYDAN SUVER PETROL TUŞBA/VAN - 5313709772

VAN GÖLÜ KURAN KURSU - KALECİK MAHALLESİ CAN PETROL YANI TUŞBA/VAN - 5446708744

VAN GÖLÜ ET KOMBİNASI - BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ KÖY ÜSTÜ TUŞBA/VAN - 5456372893

ETİK DÜNYASI - AKKÖPRÜ MAHALLESİ YAVUZ SELİM SOKAK TUŞBA/VAN - 5303878065

ÖZ GÖKÇE OTO YIKAMA - ERCİŞ YOLU ÜZERİ ALYANS DÜĞÜN SALONU YANI TUŞBA/VAN - 5327126571

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

VAN KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

2021 BAŞKALE KURBAN SATIŞ YERİ - HAKKARİ YOLU ÜZERİ MOLLAHAMİT CAMİİ YANI AÇIK MEYDAN ALANI BAŞKALE/ VAN - 04326512096

AÇIK HAYVAN PAZARI - HACI OSMAN MAHALLESİ MENEKŞE SK. BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK HAYVAN PAZARI ÇATAK-VAN - 4325122074

BELEDİYE HAYVAN SATIŞ PAZARI - KIŞLA MAH. - 432 351 62 00

BELEDİYE SATIŞ YERİ - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İPEK YOLU ÜZERİ GEVAŞ VAN - 04326122004

MURADİYE İLÇESİ KURBAN SATIŞ YERİ - YAVUZSELİM MAHALLESİ KURBAN PAZARI - 0432 451 20 16

KURBAN SATIŞ YERİ - KARGALI MAHALLESİ KIRMIZI TAŞ MEVKİ HAYVAN PAZARI - 432 712 2248

HAYVAN SATIŞ YERİ - KARGALI MAHALLESİ KIRMIZI TAŞ MEVKİ - 4327122125

KURBAN SATIŞ YERİ - KARGALI MAHALLESİ KIRMIZI TAŞ MEVKİ HAYVAN PAZARI - 432 712 2125

ÖZALP HAYVAN PAZARI - ÖZALP HAYVAN PAZARI - 4327122125

BAHÇESARAY BESİHANESİ - İSLAM MAHALLESİ VAN YOLU ÜZERİ - 05366097208

MAL MEYDANI - CUMHURİYET MAH. AZERBAYCAN CAD. NO:334 - 533 268 77 95

MAL MEYDANI - CUMHURİYET MAH. AZERBAYCAN CAD. NO:334 - 533 268 77 95

SARAY HAYVAN MEYDANI - ATATÜRK MAHALLESİ SARAY/ VAN - 0543 223 65 11

SARAY HAYVAN MEYDANI - ATATÜRK MAHALLESİ SARAY - 0543 223 65 11

SARAY HAYVAN MEYDANI - ATATÜK MAH. SARAY/ VAN - 0543 223 65 11

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - BOSTANİÇİ MAHALLESİ İPEKYOLU/VAN - 5334166891

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.