Van Gölü Havzası'ndaki barajların küçülmesi uydu görüntülerine yansıdı

VAN (DHA) - VAN'da son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma ile birlikte bölgedeki baraj gölleri önemli ölçüde küçüldü. Van Gölü Havzası'ndaki barajlarda yaşanan bu durum, 2015 ile 2021 yılları arasında çekilen uydu görüntülerine de yansıdı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, önümüzdeki 1,5 aylık sürenin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğer havza bu süre içinde yağış almazsa, önümüzdeki yaz aylarında bizi çok ciddi bir kriz bekliyor" dedi.

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık bölgeyi etkilemeyi sürdürüyor. Özellikle son 2 yıldır azalan yağışlarla birlikte yaz aylarında birçok göletin kuruduğu, derelerin debilerinin azaldığı, baraj göllerindeki su seviyesinin de taban seviyesini gördüğü Van'da kuraklık gözle görülür şekilde kendini gösterdi. Yaşanan kuraklık ile birlikte havzadaki baraj göllerinin yüzey alanları önemli ölçüde küçüldü. Bu küçülme uydu görüntülerine de yansıdı.

"Van Gölü inci kefali yaşamını Van Gölü'nde sürdürüyor. Fakat her yıl üremek için Van Gölü'nün tuzlu sodalı sularından Van Gölü'ne dökülen tatlı akarsulara göç ediyor. Son 2 yıldır Van Gölü'nden akarsulara göç eden inci kefallerinin üremeleri için yeterli su desteğini Van Gölü Havzası'nda bulunan barajlar karşılıyordu. Erciş ilçesinde bulunan Koç Köprü Barajı, Deliçay üzerinde bulunan Morgedik Barajı, son 2 yıldır yaz aylarında düşen akarsu debilerindeki suyu desteklemek için kullanılıyordu. Bu noktada Van Gölü inci kefali göçüne Devlet Su İşlerinin büyük katkıları oldu. Çünkü bölgedeki inci kefali avcılığından 20 bine yakın insan geçim sağlıyor. Umuyoruz ki önümüzdeki mart ayına kadar havza bolca kar ve yağmur yağışı alır ve baraj gölleri dolar. Şayet baraj gölleri dolmazsa önümüzdeki yaz ayında hem çiftçileri hem de Van Gölü'nden üremek için akarsulara göç eden inci kefallerini çok zor günler bekliyor."