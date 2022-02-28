VALORANT Esporu Gündemi | Geçtiğimiz Hafta Neler Oldu?

Çıktığı günden beri espora adını sağlam bir şekilde yazdırmış ve geniş bir topluluk oluşturmuş VALORANT'ın esporunda geçtiğimiz hafta neler oldu? Hangi transferler gerçekleşti? Takımların genel durumu nedir? Turnuvalar nasıl ilerliyor? VALORANT Esporu'nun haftalık gündemini sizler için derledik.

Transferler, Oyuncular ve Takımların Genel Durumları

Son olarak Oxygen Esports'da forma giyen Muhammed "m1tez" Tezcan, Galakticos'a transfer oldu. Galakticos, VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola'ya ikide sıfır yaparak başlamıştı.

100 Thieves, TSM takımında inaktif olarak yer alan Sean "bang" Bezerra ve Pioneers forması giyen Noah "jcStani" Smith'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

BBL Esports, Serhat "Muj" Yüksel'in yeni takım tekliflerine açık olduğuna dair bir duyuru yayınladı.

Digital Athletics VALORANT Takımı'nda forma giyen Muhammed "mini" Salman, Eternal Fire CS: GO Takımı'na PGL Major Antwerp 2022: EU RMR Açık Elemeleri boyunca geçici oyuncu olarak katıldı.

London Esports, VRL Kuzey Avrupa: Polaris liginde mücadele eden Human Tripwires kadrosunu bünyesine katarak VALORANT sahnesine giriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde VALORANT sahnesine giriş yapacağına duyuran S2G Esports, Oxygen Esports'un eski koçu Deren "Cuaj" Ülgen'i takımın başına getirdi.

G2 Esports, VALORANT Takım Menajeri Maik "MaikTurtle" Löffler ile yollarını ayırdı.

Geçici oyuncu olarak Eternal Fire CS: GO Takımı'na giden Digital Athletics VALORANT Takımı oyuncusu Muhammed "mini" Salman, Eternal Fire'a transfer oldu. Eskiden de profesyonel bir CS: GO oyuncusu olan mini, VALORANT sahnesinden tekrar CS: GO'ya geri dönmüş oldu.

G2 Esports oyuncusu Wassim "keloqz" Cista, inaktif poziyona geçerken Oscar "mixwell" Cañellas, as kadroya geri döndü. Kısa bir süre sonra keloqz, Team Heretics'e transfer oldu.

VALORANT Champions 2021 çeyrek finalisti X10 CRIT, VCT 2022: 1. Aşama - Challengers Tayland'ın playoff maçlarında yaptığı kural ihlali sebebiyle turnuvadan diskalifiye edildi. Takımın koçunun duraklatma sürelerinin dışında takımla iletişime geçtiği yönünde bir tespit sonucu turnuva dışı kalan Tayland ekibi, takım koçu Yuranun "0bi" Sangurang'ı görevden aldı.

Team Demiral Esports oyuncusu Aytekin Furkan "OXMANN" Çakır, takımından aldığı izinle tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Team Lixa forması giyen Emir Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç, takımından aldığı izinle takım tekliflerine açık olduğunu duyurarak takımda inaktif pozisyona geçti.

MOUZ, Dustin "banx" Yeboah'ı yedek oyuncu olarak kadrosuna kattı.

Kuzey Amerika ekiplerinden BBG, VALORANT kadrosu ile yollarını ayırdı.

FaZe Clan'ın inaktif oyuncusu Shane "Rawkus" Flaherty, VALORANT Champions 2021 öncesinde başladığı Sentinels VALORANT Takımı'nın koçluğundan, iki haftadır takımla alakalı hiçbir şeye dahil olmadığını açıklayarak ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon VALORANT faaliyetlerini ülkemizden çeken ve Kuzey Amerika'da bir akademi takımı kuran Oxygen Esports, Moon Racoons'un kaçu Andy "Avhyno" Sanschagrin'i baş antrenör (head coach) olarak takımın başına getirdi.

VRL Doğu Avrupa: Surge'de mücadele eden İsrail merkezli espor kulübü Team Finest, Jere "synsi" Virtanen ile yollarını ayırdı. Takımda şu an aktif olarak dört oyuncu bulunuyor.

VALORANT Esporu - 2022 Champions Tour

Riot Games EMEA yönetimi, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırması üzerine VCT 2022: 1. Aşama - Challengers EMEA'in üçüncü haftasını belli olmayan bir tarihe erteledi.

"Dikkatli bir değerlendirmeden sonra VCT EMEA 3. Hafta maçlarını ertelemeye karar verdik. Topluluğumuzun refahı bizim için tamamlayıcıdır ve şu anda bir numaralı önceliğimiz, Ukrayna'da tırmanan krizden etkilenen oyuncuları, sunucuları, personeli ve taraftarları desteklemektir."

2022 VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola liginin ikinci haftası tamamlandı. Birbirinden çekişmeli 8 maçın sonunda Surreal Esports liderliğe otururken, Galakticos yine galibiyet alamadı. Ülkemizin asırlık mücadelesi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk defa VALORANT sahnesine taşındığı haftadan Fenerbahçe Espor, hem derbiden hem de diğer maçından galip ayrılarak haftayı ikide ikiyle tamamladı. Detaylar;

Yiğithan "DeepMans" Kesici'nin forma giydiği WAVE, VRL DACH: Evolution'ın ikinci haftasında çıktığı tek maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Başarılı oyuncumuz Batuhan "russ" Malgaç'ın forma giydiği Giants, VRL İspanya: Rising'in ikinci haftasında çıktığı üç maçtan iki galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz haftaya ikinci sırada giren İspanyol ekibi, averajla üçüncü sıraya geriledi.

Berkay "dothem" Eroğlu'nun forma giydiği KTRL'de kötü gidişat devam ediyor. VRL Doğu Avrupa: Surge'ün ikinci haftasında çıktığı tek karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan KTRL, ikinci haftayı da sonuncu sırada kapattı.

1. Aşama – Challengers Kuzey Amerika'da üçüncü hafta maçlarının sonunda A Grubu'ndan The Guard ve Cloud9, B Grubu'ndan ise Version1 takımları şimdiye kadar hiç mağlubiyet almadıkları için playoff aşamasına yükselmeyi garantileyen ilk takımlar oldu. Kuzey Amerika'nın başarılı ekiplerinden Sentinels ise bu hafta OpTic Gaming karşısında 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

1. Aşama - Challengers Kore, geçtiğimiz hafta başladı. Kore'nin başarı takımlarından Vision Strikers'ın yeni sahibi DRX, geçtiğimiz hafta çıktığı üç maçın üçünü de kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Asya-Pasifik bölgesinde, alt bölgelerin Challengers turnuvaları tamamlandı ve 1. Aşama - Challengers APAC'de mcüadele edecek 20 takım kesinleşti. Turnuva 10 Mart'ta başlayacak.

1. Aşama - Challengers Brezilya'nın üçüncü haftasının sonunda A Grubu'ndan LOUD, namağlup bir şekilde playofflara çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. B Grubu'nda ise FURIA, bu haftayı bay geçmesine (Brezilya'da gruplarda beşer takım olduğu için her hafta bir takım bay geçiyor) rağmen liderliğini koruyor. VCT 2021: Masters - Reykjavík'de mücadele eden YNG Sharks, çıktığı üç maçın hiçbirini kazanamadığı için üç haftanın sonunda playoff şansını kaybeden ilk takım oldu.

Güney Latin Amerika'da KRÜ Esports, Leviatán, 9z Team, Optix takımları playofflara çıkan takımlar oldu. Güney Latin Amerika'da lig aşaması bu hafta son bulacak. Playoffları ilk iki sırada bitiren takımlar ise Challengers Latin Amerika Plaoffları'nda, Kuzey Latin Amerika'dan gelecek olan iki takımla mücadele edecek. Bu turnuva sonunda şampiyon olan takım 1. Aşama - Masters'a gidecek.

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