Valorant 2.03 yamasına yönelik çeşitli kaynaklar sızdırıldı

Yakın bir süre içerisinde yayınlanması beklenen Valorant 2.03 yama notları yayınlanmadan önce sosyal medyada 2.03 yaması ile iglili birkaç bilgi medyaya sızdırılmış durumda.

Yakın zamanda çıkması beklenen 2.03 yaması ile ilgili bazı spekülasyonların ortaya çıktığını görüyoruz. Stinger ve Frenzy silahlarında bir kaç değişiklik olacağını ve yeni oyun modu çıkacağı hakkında bilgiler öğrenmiş bulunduk. Twitter'da "Valorant Leaks" hesabının yaptığı bir kaç paylaşımlara nazaran gelecek yeni güncellemede Stinger ve Frenzy için bazı revizeler ve değişiklikler olacağı aşikar.

VALORANT 2.03 YAMASI SIZDIRILDI



En son 2.02 güncellemesi ile Ocak 2021'de güncellenen oyuna çok yakında 2.03 güncellemesinin geleceği sızdırıldı.

Stinger silahının namlusu değişecek.

Frenzy silahının değeri artmış olacak.

Yanlışlıkla paylaşılan bilgiye göre, önümüzdeki yamada oyun modunun eklenmesini bekliyoruz.Bu oyun modu bir oyunun 'Silah Yarışı' modunu andıracak. Bu modun beklediğimiz gibi CS:GO'nun oyun moduna benzemesi bekleniliyor. Bu modda 12 farklı seviye var ve farklı silahlarla ve becerilerle rakibinizi saf dışı bırakmaya çalışacaksınız. Bu yeni oyun modunun ise 'Escalation' olacağı belirtiliyor.

VALORANT 2.0 YAMA NOTLARI

2. Bölüm'le birlikte ajan kadrosuna Yoru'yu eklemenin yanı sıra Brimstone ve Omen olmak üzere iki Kontrol Uzmanı'nda önemli düzenlemeler yaptık (Viper düzenlemesi de yolda).

Rekabet modunu iyileştirmek için burada özetlediğimiz önemli güncellemeleri yaparak yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz; bu güncellemelerin detayları başka bir yazımızda. Yenilikler arasında bölgesel liderlik tabloları, kademe ilerlemesine yönelik daha ayrıntılı bilgiler sağlama, dereceli ödülleri ve daha birçok şey var.

Konuyla ilgili detaylar için okumaya devam edin.

AJAN GÜNCELLEMELERİ



Yoru

Yaşam öyküsünü ve yeteneklerini ajanlar sayfamızda bulabilirsiniz!

Kontrol Uzmanları

Bu yamada Kontrol Uzmanlarının güçlü yanlarını netleştirecek ve birbirinden ayırt edilebilir hale getirecek küçük bir düzenleme yaptık. Omen ve Brimstone kapalı betadan beri rekabet içinde ve genellikle biri diğerine üstün görülüyordu. İkisinin de güçlü olduğu yönleri netleştirerek farklı durumlar için güçlü olmalarını sağlamayı umuyoruz. Viper da radarımızda. Performansı beklentimizin altında ve onu da ileride desteklemenin yollarını arıyoruz.

Brimstone

Mutlu yıllar Brimstone oyuncuları! Yılbaşı döneminde güzel güçlendirmeler görmek istediğinizi biliyoruz. İsteklerinizi tam zamanında yetiştirmeyi başardık. Brimstone'un olayı bölgeleri bombaladığı heyecan verici anlarda saklı. Biz de tam bu sebepten dumanın etki süresini arttırdık ve dumanı tam istediği yere indirmesini sağlayabilmek için biraz daha esneklik kazandırdık. Bu arada, Kuvvet İşareti'nin Brimstone'un işi bitirme yöntemlerine veya onu kullanmak istediğiniz durumlara yeterince uymadığını düşündük. Çoğunlukla Brimstone Kuvvet İşareti'ni ortaya attığı anda takım arkadaşları çoktan gitmiş oluyor veya ortalığın kızışacağını doğru şekilde fark edip önden Kuvvet İşareti'ni atınca silahını eline alana kadar katlediliyordu. Brimstone'un daha akıcı ve patlayıcı bu yeni halini beğeneceğinizi umuyoruz.

Kuvvet İşareti

Artık hemen atılacak (kuşanma süresi kaldırıldı).

Molotof

Bedeli azaldı: 300 >>> 200

Dumanlı Hava Sahası

Kullanım menzili arttı: 4200 >>> 5000

Dumanın etki süresi arttı: 14,25 >>> 19,25

Ses

Brimstone artık dumanın ineceği konumu onaylarken rakiplerinin duyabileceği herhangi bir ses çıkarmıyor.

Omen



Omen'ın Kontrol Uzmanı olarak görevi düşman takıma daimi baskı uygulamak. Karanlık Örtü'nün sağladığı devamlı baskı unsurunu dengelemek adına bazı seçimler yapmamız gerekti. Paranoya'nın hızının azaltılmasının amacı, yakındaki hedefleri duman altında bırakırken Omen'ın daha fazla baskı uygulaması ve daha kısa süre içinde tepki verebilmesini sağlamak. Tabii bir yandan da haritanın uzak noktalarını duman altında bırakmasını biraz yavaşlatmak. Paranoya bir süredir çok güçlü. Fakat onun etkisini azaltmak Omen'ın elindeki en heyecan verici kozlardan birini almak anlamına geleceği için bu yeteneğin bedelini arttırmaya karar verdik. Genele bakınca Omen'ın tüm yeteneklerini açma bedeli diğer ajanlarınkiyle benzer bir düzeye çekildi. Ayrıca, bedeli 400 olan Paranoya'nın hakkını verecek hamleler yapmanın önemi de artmış oldu.

Paranoya

Bedeli arttı: 200 >>> 400

Karanlık Örtü

Atış hızı azaldı: 4000 >>> 2800

Viper

Henüz bu cephede bir güncelleme yapmamış olsak da hazır konusu açılmışken gözümüzü Viper'a çevirdiğimizi haber vermek istedik. Hâlâ genel itibarıyla istediğimiz performansı gösteremediğini düşünüyor ve yeni yılda düzenlemeler yapmayı planlıyoruz.

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

Classic (Alt. Atış)

Sekme miktarı arttı: 0,4 >>> 1

Sağ tıklamanın komut sırası arttı: 0,065 >>> 0,225

Artık art arda ateş edildiğinde silah sekmeye başlayacak. İlk seri atışta 1,9 oranında, ikincide 2,5 oranında ve üçüncüde/dördüncüde 6 oranında sekecek.

Sağ tıkla yapılan atışın artık 0,1 saniyelik bir toparlanma süresi var.

Classic, tabancayla oynanan turların tartışmasız kralı fakat zıplayarak sağ tıklanan saldırılara veya sağ tıklamanın dozunun kaçırıldığı anlara da davet çıkarıyor. Saçılmaya yönelik değişiklikler, zıplayarak mermi yağdırmanın etkin menzilini azaltmayı amaçlarken sekme/toparlanma süresi de tuşlara art arda basarken daha dikkatli olmaya teşvik edecek. Komut sırası ise seri atışlar arasındaki atışların daha isabetli olmasına yardımcı olacak.

REKABET GÜNCELLEMELERİ

Yeni rekabetçi bölgesel liderlik tabloları geldi (12 Ocak).

Yeni kademe ilerlemesi çubuğu, niceliksel ilerleme ve düşük kademelerden yükselmeyi kolaylaştıran dağılım değişiklikleri dahil olmak üzere kademe sisteminde düzenlemeler yapıldı.

Ölümsüzlük ve Radyant kademelerinde artık en fazla iki kişilik hazır gruplar oluşturulabilecek.

1. Bölüm için yeni dereceli ödülleri eklendi (1. Bölüm'de ulaştığınız en yüksek Kısım Kademesi'ni gösteren bir çift silah uğuru kazanacaksınız).

Başka birçok değişiklik daha yapıldı! Detaylar için kademe değişiklikleri özeti yazımıza göz atabilirsiniz.

SOSYAL GÜNCELLEMELER

"Arkadaş Ekle" düğmesi oyun içi oyuncu listesinden kaldırıldı.

HATALAR

Omen'ın bazen satın alma evresi duvarının ötesine ışınlanabildiği hata giderildi.

Omen'ın Sage'in duvarının üzerindeyken Spike'ı kurabilmesine olanak tanıyan hata giderildi.

Karşı takımın oyuncularının, görüş menzilinden uzun süre önce çıktığı halde mini haritada görünür kalmasına sebep olan hata giderildi.

Tam ekran modunda sistem özelliklerinden daha düşük çözünürlükte oynanırken alt+tab yapılınca ekran çözünürlüğünün korunmasını engelleyen sorun çözüldü. Bize bu sorunu haber verdiği için fl0m isimli oyuncuya teşekkür ederiz!

1.14 Yaması'yla birlikte istemci ping değerinin yanlış görünmesine sebep olan hata, istemci kare hızı da hesaplamaya dahil edilerek düzeltildi.

BİLİNEN SORUNLAR

Silahların önizleme videolarında an itibarıyla ses yok.

Kaplamaların sesleri oyunda duyuluyor, içiniz rahat olsun. Bu sorunu sadece Mağaza ve Koleksiyon'daki önizleme videolarında yaşıyoruz.