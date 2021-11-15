Valimiz Mustafa Masatlı, Çiğdemlik Köyümüze Kurulan Meyve ve Sebze Kurutma Tesisinin Açılışını Gerçekleştirdi

AMASYA (Habermetre) - Valimiz Mustafa Masatlı, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin hazırladığı 'TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi' kapsamında Çiğdemlik Köyümüze kurulan meyve ve sebze kurutma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Valimizin yanı sıra Milletvekilimiz M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, İl Protokolü, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve Çiğdemlik Köyü halkımız katıldı.

Programda ilk olarak YHKB Müdür Vekili Mustafa Örgüt konuşma gerçekleştirerek, Birliğin yürüttüğü projeler hakkında bilgiler paylaştı. Akabinde birer konuşma gerçekleştiren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, ilimizin tarımsal potansiyeli, tarıma yönelik projeler ve diğer çalışmalar hakkında bilgi vererek, projenin Çiğdemlik Köyümüze ve ilimize hayırlı olmasını temenni ettiler.

Programda son olarak bir konuşma gerçekleştiren Valimiz Mustafa Masatlı, şu ifadelere yer verdi: "Değerli Milletvekilim, Değerli Belediye Başkanım, kıymetli il protokolü, kıymetli basın mensupları, değerli çiftçilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğimizin Projesiyle hayata geçirdiğimiz meyve ve sebze kurutma tesisimizin açılışının Çiğdemlik Köyümüze ve Amasya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için gıdaya, gıda için de suya ve verimli arazilere ihtiyaç duymaktadır. Amasya'mız verimli ovaları ve her geçen yıl artan sulama imkanlarıyla, tarımsal üretimde önemli bir konumda yer almaktadır. Tarımsal, hayvansal ve endüstriyel faaliyetlerin kombine edildiği Ülkemizin ilk Besi OSB'lerinden birisi, Amasya'mızda kurulan Suluova Besi OSB'mizdir.

Saygıdeğer katılımcılar; il yöneticileri olarak bizlerde Amasya'mızın sahip olduğu bu büyük potansiyelden en üst seviyede yararlanmak için gereken tüm çalışmaları yapmaya devam etmekteyiz. İlimiz tarım ve hayvancılığına yönelik yatırımların yanı sıra; Amasya Misket Elması, Çiçek Bamyası, Merzifon Keşkeği, Amasya Baklalı Dolma, Amasya Çöreği ve Amasya Beji Mermeri ile ilimize özgü 6 adet ürünün Coğrafi İşaret Tescilini almış bulunmaktayız. İnşallah yapmış olduğumuz başvurularla da, toplamda 24 adet ürünün Coğrafi İşaret Tescilini almayı hedeflemekteyiz. Bildiğiniz üzere Coğrafi İşaretler bir şehrin, bir Ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak, tadını, şeklini ve üretim yöntemini muhafaza ederek korunmasını sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Bizlerde Valiliğimizin öncülüğünde yöremize özgü ürünlerin Coğrafi İşaret Tescillerini alarak, ilimizde yetiştirilen ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü tescillemek, bu sayede üreticimizi modern üretim yöntemlerine teşvik ederek gelirlerini yükseltmeyi hedeflemekteyiz.

Ayrıca ilimizin tarımsal sulama kapasitesine de büyük önem veriyoruz. İl Özel idaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında 8 kat arttırdık. 2020 yılında İl Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken bu yılki yatırımlarımızla yaklaşık 2 bin 500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri ise başta Aydınca Barajı olmak üzere Geldingen Ovası sulaması ve muhtelif köy ve bölgelerimizdeki kapalı sulama sistemlerinin yapımına devam etmektedir. Müdürlüğümüz ayrıca kuraklık nedeniyle bölge bazında sulama planlamaları da yapmaktadır.

İlimizdeki nadas alanlarının daraltılması maksadıyla nohut üretimini destekliyoruz. Bununla birlikte yonca, tritikale, incir, Amasya elması, kiraz, cennet hurması ve çilek gibi bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere desteklerimizi verdik. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2020 yılında tarımsal üretime ayırdığı bütçe 1 milyon 78 bin TL iken, bu rakamı 2021 yılında 3. 3 milyon TL'ye çıkardık. İl Özel İdaremiz ise bu yıl tarımsal üretime 2. 2 milyon TL'lik kaynak ayırmıştır.

İlimiz tarımına baktığımızda, yapılan yatırımların neticesini ziyadesiyle aldığımızı görmekteyiz. Özellikle ilimiz genelinde tarımsal sulama faaliyetlerine verdiğimiz ciddi önem neticesinde, birçok üründeki verimimiz, bölgemiz hatta Ülkemiz ortalamasının üstüne çıkmış bulunmaktadır. 2020 yılında ilimiz genelinde 192 Bin Ton sebze üretimi, 1 Milyon 432 Bin Ton tarla bitkileri üretimi, 116 Bin 327 Ton meyve üretimi gerçekleşmiştir.

Bizleri en çok memnun eden hususlardan birisi de, tarımsal üretimdeki başarımızın ihracat rakamlarına belirgin bir şekilde yansımasıdır.

2020 yılında ilimizde; Tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünlerin ihracatı 38 Bin Dolar iken, 2021 yılının ilk 9 ayında bu rakam 103 Bin 500 Doları aşmıştır. 2020 yılında; Sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünlerin ihracatı 180 Bin 500 Dolar iken, 2021 yılının ilk 9 ayında 405 Bin Doları aşmıştır. 2020 yılında; Meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkilerinin ihracatı 239 Bin 500 Dolar iken, 2021 yılının ilk 9 ayında 671 Bin 200 Doların üzerine çıkmıştır. Dekar başına verimin her geçen yıl artması bizleri çok memnun etmektedir. İnşallah bu artış trendini yatırımlarımız, projelerimiz ve üretim yöntemlerimizin modernleşmesiyle sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Değerli katılımcılar; bugün Çiğdemlik Köyümüze TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi kapsamında kurulan, meyve ve sebze kurutma tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projeyle, köyümüzün ve ilimizin katma değerli ürün yetiştiriciliği portföyüne katkı sunulmuş olacaktır. Bu projeyle çiftçilerimizin gelir seviyesini arttırmayı, elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini hedeflemekteyiz.

İnşallah bu projeyle;

İlimizin tarımsal işleme, kurutma, paketleme ve muhafaza konusunda alt yapı eksikliğinin giderilmesi; Tarımsal kooperatifleşme konusunda eksikliklerin giderilmesi; Üretilen tarım ürünlerinin katma değerini arttırma ve pazarlama imkanlarının arttırılması; Tarımsal örgütlenme ve marka oluşturma konusunda farkındalıklarının arttırılması sağlanacaktır. Bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin bu projeden maksimum kazanım sağlamalarını ve ziyadesiyle faydalanmalarını temenni ediyorum. Bu güzel tesisimizin Çiğdemlik Köyümüze ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyor, aramızda olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. "

Valimizin konuşmalarının ardından Protokol Üyeleri ile birlikte, meyve ve sebze kurutma tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Valimiz ve protokol üyeleri tesisi ziyaret ederek, bilgi aldılar.

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