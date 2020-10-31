Vali Yazıcı: " Salgında en kötüyü geride bıraktık"
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Vali Yazıcı: " Salgında en kötüyü geride bıraktık"

31.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:14
Vali Yazıcı: 'Salgında en kötüyü geride bıraktık

Pandemi ile mücadele konusunda Antalya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; "Antalya olarak pandemide en kötüyü geride bıraktık. İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın desteğiyle vaka sayılarımız düşmeye devam edecek.

Pandemi ile mücadele konusunda Antalya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; "Antalya olarak pandemide en kötüyü geride bıraktık. İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın desteğiyle vaka sayılarımız düşmeye devam edecek." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Kemer İlçesi'nde incelemelerde bulundu ve şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Yazıcı, temaslarına Kemer Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek başladı. Kaymakam Murtaza Dayanç ve kurum müdürleriyle, ilçenin eğitim alt yapısı, sosyo – kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi.

"Nasıl hizmet görmek istiyorsanız öyle hizmet edin"

Toplantıda kurum yetkililerine hitap eden Vali Yazıcı; "Bugün, önemli turizm destinasyonlarının başında gelen Kemer İlçemizdeyiz. Kamu çalışanları olarak hizmetlerimizde birinci önceliğimiz hızlı ve sonuç odaklı çözümler geliştirmek olmalıdır. Biz nasıl hizmet görmek istiyorsak, vatandaşlarımıza da aynı şekilde hizmet etmeliyiz." dedi.

İdyros Antik Kenti turizm ekonomisine katkı sağlayacak

İdyros Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı; "Denize çok yakın olması sebebiyle Akdeniz ticareti yapan gemicilerin, uğrak noktası olduğu düşünülen bir kent. İdyros Antik Kenti'nin de Kemer ilçesinin merkezinde yer alması turizm açısından bir avantaj. İdyros Antik Kenti'ni hızlı bir şekilde turizme kazandırmalıyız. Böylece otellerde konaklayan turistler dışarı çıkarak bölge esnafımıza da katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Salgında en kötüsünü geride bıraktık

Pandemi ile mücadele konusunda Antalya olarak en kötüyü geride bıraktıklarını ifade eden Vali Yazıcı; "Antalya olarak pandemide en kötüyü geride bıraktık. İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın desteğiyle vaka sayılarımız düşmeye devam edecek. Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de bize düşen en büyük görev şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize örnek teşkil edecek şekilde Maske – Mesafe – Temizlik kurallarına uymamız." diye konuştu.

Kemer, turizmde Antalya'nın incisi

Kemer İlçesi'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığına değinen Vali Yazıcı; "Kemer İlçemiz çok önemli doğal güzelliklere ve kültürel varlıklara ev sahipliği yapmakta. İlçenin deniz, kum, güneş kadar bir çok önemli tarihi ve kültürel değerleri barındırdığını ve bunları daha fazla ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Burası antik kentlerin bulunduğu, muhteşem bir doğaya sahip." İfadelerini kullandı.

İnsanlar tatilde, kültür ve doğayla buluşmak istiyor

Günümüzde İnsanların tatil anlayışının değiştiğini belirten Vali Yazıcı; "İnsanlar artık gittikleri turizm merkezlerinde bir otelde yiyip içip güneşlenmek istemiyor. İnsanlar kültürle, doğayla, gastronomiyle buluşmak istiyor. Onun için elimizde bulunan bu ve benzeri değerleri mutlaka ön plana çıkarmalıyız" dedi.

Toplantının ardından Kemer Belediyesi'ne geçen Vali Yazıcı'yı, Başkan Necati Topaloğlu, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları karşıladı. Vali Yazıcı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnafımızın gösterdiği özen misafirlerimiz için önemli

Kemer Liman Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Vali Yazıcı; "Esnafımızın tedbirlere uymada göstermiş olduğu özen şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı için çok büyük önem taşımaktadır. Antalya'mız pandemi sürecinde vatandaşlarıyla ve esnafıyla birlikte, Maske - Mesafe – Temizlik tedbirlerini uygulamada başarılı bir şekilde devam etmekte. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Ersin Yazıcı, Kemer'de ki inceleme ve ziyaretler sonrası 2016 yılında Diyarbakır Sur operasyonunda Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serdar Akın ve 2009 yılında Hakkari Yüksekova'da Şehit olan Ufuk Şentürk'ün ailelerini ziyaret etti.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ile Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehitlerimizin bize emanetleri

Vali Yazıcı, şehitlerimizin bize emaneti olarak bıraktıkları ailelerinin her zaman yanında olacaklarını, kapılarının da her zaman şehit aileleri ve gazilerimize açık olduğunu dile getirdi. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Devletimizin tüm imkanları kendilerinin hizmetindedir." dedi.

Şehitliğin en yüce makam olduğunu söyleyen Vali Yazıcı "Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, yakınları her zaman bu milletin baş tacı olacaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı için hayatını feda etmek kahramanlığın en büyüğüdür. Bugün, kahraman şehitlerimize bir Fatiha okumak, hem de ailelerine baş sağlığı taziyesi ziyaretinde bulunmak istedik. Bize düşen şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmak. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır. Sizlere sabırlar diliyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'
Vali Yazıcı: ' Salgında en kötüyü geride bıraktık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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