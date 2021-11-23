VALİ YAZICI: 2022 ÇOK DAHA İYİ OLACAK

ANTALYA (DHA) - Antalya'ya bu yıl 22 Kasım itibarıyla gelen yabancı Turist sayısının 8 milyon 858 bine ulaştığını açıklayan Vali Ersin Yazıcı, 2022 yılının çok daha iyi olacağını söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Antalya'da birinci doz aşılanma oranın yüzde 90.7 birinci, ikinci dozda ise yüzde 78.6'ya ulaşıldığını açıklayan Vali Yazıcı, ikinci doz aşı oranını yukarıya çıkartmayı hedeflediklerini, özellikle 12 yaş üstünün aşılanmasıyla ilgili 3-4 hafta önce okullarda ikna kampanyası başlatıldığını ve okullarda da aşı oranını yükseltmeyi planladıklarını kaydetti.

VAKALARDA ARTIŞ VAR

Vakalarda son 15 günde Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da yukarıya doğru hafif bir yükseliş olduğunu açıklayan Yazıcı, özellikle ikinci doz aşı oranının artırılması için çabaladıklarını belirterek, "Bizi bu illetten kurtaracak tek şey aşı" diye uyardı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 60.8

Sağlık hizmetlerinde Kovid-19 başladığından bu yana Antalya'da özellikle yoğun bakımda sıkıntı oluşmadığını anlatan Yazıcı, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60.8 olduğunu belirterek, "Bu hemen hemen en alt seviyedir ve bu seviyenin altına zaten Türkiye'nin diğer illerinde de düşmez. Üniversitede ise komşu ve hatta komşu olmayan illere dahi hizmet verildiğinden bu oran 80'lerin altına hiç düşmüyor ve şu an yüzde 83.5. Ama genel olarak baktığımızda yoğun bakım sıkıntımız yok" dedi.

8 MİLYON 858 BİN TURİST GELDİ

Turizme ilişkin "Şükürler olsun çok mutluyuz, memnunuz" diyen Vali Yazıcı, geçen yıl bugünlerde 3 milyon 364 bin, yılsonunda ise 3.5 milyona ulaşıldığını hatırlatarak, bu yıl dün (22 Kasım) itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 8 milyon 858 bin 41 olduğunu açıkladı. 2022 yılının çok daha iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Yazıcı, "Sektörle çok sık görüşüyorum, hem otelciler hem tur firmaları ve havayollarıyla. 2022'den çok daha büyük umutlarımız var" diye konuştu.

2022 ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Geçen yıl uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası'nın semeresinin bu yıl temmuz ayı itibarıyla alınmaya başlandığını anlatan Yazıcı, "En iyi ekim aylarından birini yaşadık ve neredeyse 2019 seviyelerini yakaladık. Kasım da çok iyi gidiyor. Günlük girişlerimiz 4-5 bin devam ediyor, hafta sonları 7-10 bin olabiliyor. Birkaç ay önce hafta sonu 77 bin günlük giriş, hafta içi de düzenli olarak 40-50 bin arasında günlük girişlerimiz oldu. İyi rakamlardı, sektör memnun. Ama şunu ifade edeyim, 2022 yılı çok daha iyi olacak. Ben de ümitliyim, sektördeki herkes de ümitli" dedi.

YANGINDA KONUT HAK SAHİBİ 1322'YE ÇIKTI

Manavgat yangınından 59 kırsal yerleşim alanı, 6 bin nüfusun etkilendiğini kaydeden Yazıcı, sahadaki 460 konteynerde doluluk oranının yüzde 70-71 civarında olduğunu açıkladı. Yazıcı, "Yaşam devam ediyor ve vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar ödemelerde bulunduk. Şu an konut hak sahipleriyle ilgili süreç devam ediyor. İlk aşamada 1217 olan konut hak sahipliği, itiraz süreci sonrasında 1322. Başta Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki'de 1322 konut hak sahibi, 400'e yakın ahır-samanlık, 54 işyeri oluştu" dedi.

KONUTLARIN İNŞASINDA İKİ YOL İZLENECEK

1322 hak sahibinden 900'ünün başvuru yapabildiğini de açıklayan Yazıcı, konutların inşasıyla ilgili iki yol izleneceğini belirtti. Yazıcı, "Tapu sorunları nedeniyle hak sahibi oluşmayanlarla ilgili Kentsel Dönüşüm Yasası kullanılarak, kendi mahallesinde belirlenecek hazine arazisinde konut yapılacak. Diğer hak sahipleri için de AFAD'ın hak sahipliği yoluyla konutları inşa edilecek" diye konuştu.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA SİCİLİMİZ İYİ DEĞİL

Antalya medyasından trafik kazalarıyla ilgili yardım istediğini de belirten Vali Yazıcı, "Ölümlü kazalarda sicilimiz Antalya olarak iyi değil, üst sıralardayız ne yazık ki. Motosiklet kazalarındaki ölüm oranı çok yüksek. Normalde şehiriçi kazalarda ölüm çok yüksek olmaz, bizim şehiriçi kazamız çok sayıda, ama bizde özellikle motosiklet kazaları hem iklimimizin, hem arazimizin uygun olmasından. Çok sayıda motosiklet tarzı araç var. Bunların kaza oranı da yüksek. Birkaç noktada emniyetimizle kask dağıtımı yaptık. Ama bu konuda özellikle yardım istiyorum. Motosiklet kullanımını azaltalım demiyoruz ama en başta istediğimiz kask ve kurallara uyulması. Kasksız kaza yapanların ölüm ve travma gibi ağır sonuçları gerçekten çok yüksek. Hem kazaların azaltılması hem de kaskla ilgili iyi durumda değiliz" dedi.

AHENK PROJESİNDE DÖRT ANA NOKTA

Ahenk Projesi'ni de gündeme getiren Vali Yazıcı, merkezinde insan olduğuna dikkat çekerek, ana hedefin dört başlıkta toplandığını söyledi. Yazıcı, "Akademik başarı, kültür-sanat ve bilimsel çalışmalar, rehberlik faaliyetleri ve değerler eğitimi. Bu dört başlık altında neler yapacağımızın çizelgesi oluşturuldu. Yeni bir şey yok, Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Biz mevcudu harekete geçirmek istiyoruz. Bazı okullarımızda adeta ölü toprağı serilmiş, bir takım sorunlar var. Başta meslek liseleri olmak üzere buralara dokunmak istiyoruz. Buralardaki adeta ölü toprağını silkelemek istiyorum" diye konuştu.

'TRAFİK SORUNU VAR'

Trafik sorunuyla ilgili soruları yanıtlayan Yazıcı, "Hepimiz yaşıyoruz, ben trafik kurallarına uyarım, kırmızı ışıkta geçmem" diyerek, Antalya'da belli, pik saatlerde trafik sorunu olduğunu söyledi. Yazıcı, şöyle devam etti:

"O konunun tam muhatapları burada değil. Ben belediyecilik de yapmış birisi olarak, trafik polisleriyle belli kavşaklarda tedbir alıyoruz, yani müdahale ediyoruz ama bununla trafik yönetilemiyor. Bir takım çeşitli battı-çıktı veya ekstra, yan yollar olabilir, yol ihtiyaçları var. Bunların da tabi yatırımcı kuruluşları var başta büyükşehir olmak üzere. Onlarla belki trafik sorununu daha çok tartışmak lazım. Yoksa bizimkiler anlık müdahale. Polis memurunu oraya dikince sorun çözülmüyor. Çözüldüğünü zannediyorsunuz, bir yeri açarken, bir sonraki şişiyor. Tabi araç sayısı artıyor, Antalya'da da çok ciddi, büyük bir artış var. Buna göre yeni yatırımlar yapmak gerekiyor ama şehir merkezlerinde yeni yol, yatırım yapmak da sadece bütçeyle ilgili değil, kolay iş değil, zor."