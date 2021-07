Vali Yavuz, Kurumları Ziyaret Ederek Bayramlarını Kutladı

Vali Seddar Yavuz, Kurban Bayramı münasebetiyle kurum ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinin ilkini İl Jandarma Komutanlığına gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, jandarma personelinin Kurban Bayramını tebrik etti.

Vali Seddar Yavuz'un yaptığı ziyaretlere, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutan V. Albay Metin Eyiyürekli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu eşlik etti. Protokolü İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve jandarma personeli karşıladı.

Askeri personel ile tek tek bayramlaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Yavuz, burada konuşma yaparak şunları söyledi: "Kahraman Jandarma teşkilatının mensupları, hem ülkemiz içerisinde hem de ülkemiz dışında verilen her türlü görevi üstün bir görev anlayışı ve fedakarlıkla yerine getiriyor. Gül bahçesine koşarcasına şehadete koşan ve ülkemizi her alanda muzaffer kılan siz değerli kardeşlerimle bir arada olmak, bayramlaşmak bizim için de ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Üzerinizdeki üniformalarınız öylesine temiz ve öylesine mukaddes ki her giydiğinizde Aziz milletimiz sizleri kendisinin bir parçası olarak görmekte, onun bağrından çıkan güvenlik güçleri olarak kabul etmekte ve Mehmetçik olarak peygamber ocağı olarak görmektedir. Bu aslında sizin üzerinizdeki üniformanın değerini, kıymetini bir kez daha ortaya koyuyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdi sizi gördüğünde kendini güvende hissediyor; canını, malını ve namusunu size emanet ediyor. Biz de sizlerle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu şehirde yapmış olduğunuz hizmetler vesilesiyle bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Sizler bugün görevleri başında çalışıyorken birçok insanımız tatil yapıyor, bayramlaşıyor; aslında vazifenizin kutsallığı da buradan kaynaklanıyor. Saçınızın teline zarar gelmesin, hizmetlerinizde üstün başarılar nasip etsin inşallah. " dedi.

Emniyet Mensuplarının da Bayramını Kutlandı

İl Jandarma Komutanlığı ziyareti sonrası Polisevi'ne geçen Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri, burada da Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla tek tek görüşerek bayramlarını kutladılar. Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyelerini İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Emniyet Müdürleri ile Emniyet Personeli karşıladı. Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmalarında ise: "Üzerindeki kutsal üniformayı muhafaza eden, onun şerefine haysiyetine uygun davranan bütün kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında nasıl kahramanlıklar yaptığınızı biliyoruz. Kocaeli her alanda şanslı. Kocaeli'ye atanan arkadaşlarımız; hepsi mesleğinde tebarüz etmiş, kendilerini başka şehirlerde ispat etmişlerdir. Allah herkese polislik ve sağlık personeli gibi onurlu görevleri nasip etmiyor. Sizler işinizi hakkıyla yaparken insanlar: 'Allah Razı olsun, iyi ki varsın. ' diyor. Bu hayatın şifresidir aslında. Bu dünya imtihan dünyası. Biz yolcuyuz, hancı değiliz. Bizler onurla, şerefle, haysiyetle görevimizi icra ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcisi ve bu şehrin Valisi olarak bu şehir önce bana emanettir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu emaneti hep birlikte taşıyoruz. Görevinizi icra ederken milletimizin namusu, şerefi, haysiyeti size emanettir. Bu emaneti iyi taşımak, Aziz milletimizin duasında yer almak; onurların, şereflerin en büyüğüdür. Bu yüzden bu şuurla, inançla adım attığınızı biliyor; buna gönülden inanıyorum. Allah sizleri her daim korusun, saçınızın teline zarar gelmesin. Niyetimiz halis biliyorum, ölsek bile şehit oluruz. Davası batıl olan, bu Aziz millete ve memlekete ihanet eden alçaklar, namussuzlar öldüklerinde onların gideceği yer cehennemdir. Oysa sizler yaşatmak, var etmek, gönüller almak için insanların malını, canını, namusunu korumak için görev yapıyorsunuz. Sizler görevinizi icra ederken başınıza bir şey geldiğinde hepimizin ulaşmayı hedeflediği şerefli bir mertebeye ulaşırsınız. Ruhumuzu teslim edersek Allah'ın katında rızıklandırılırsınız. 'Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. ' Bakara suresindeki bu ayette tanımlanan şehitlik mertebesine ulaşırsınız. Eğer şehitlik makamına erişemezseniz; yaralarınızı vücutlarınızda onur abidesi olarak taşır ve gazilik mertebesine ulaşırsınız. Biz yolumuzu seçtik, bizim yolumuz kutlu bir yol. İnanıyorum ki bu teşkilatta öteden bu yana biriktirdiğiniz kutlu kültür, bundan sonra elde edeceğiniz kazanımlar; biraz önce bahsettiğim o üniformanın izzeti, şerefi hep gözünüzün önünde olacak. Bu niyet ve ihlasın sizi götüreceği yer kutlu bir yerdir. Bu yüzden Allah hepimize aldığımız emaneti taşıyabilmeyi, layık olabilmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tebrik ediyor, ailelerinizle nice sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. " dedi. Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Yavuz, bayram süresince alınan tedbirler, ziyaretler ve aşı çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Aziz milletimizin, İslam Aleminin ve Kocaelili kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum diyerek sözlerine başlayan Vali Yavuz: "Kurban Bayramının; birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiği bir bayram olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle görevi başında bulunan kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Dün devletimize evlatlarını feda etmiş, aziz şehitlerimizin emanetlerini ziyaret ettik. Duygulu anlar yaşadık. Şehidimizin iki küçük çocuğu ve yine 15 Temmuz'da şehit olmuş kardeşimizin üç çocuğu ile bir araya geldik, gerçekten bağrımız yandı. Öncelikle onların her daim yanında ve hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Toplumumuzun bu konudaki duyarlılığını, hassasiyetini zinde tutmasının çok önemi olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şehitlerimizi unutmayalım ve onların emanetlerinin yanında olmaya devam edelim. Diğer taraftan bu ülke için canını feda etmek üzere yola çıkmış kahraman gazilerimiz var, onları da unutmamak lazım. Biliyorsunuz ki sevgi evlerimiz var, orada kalan çocuklarımız var. Büyük tecrübe ve birikim sahibi olan, huzurevlerimizde kalan büyüklerimiz var. Dün eşimle beraber bu amaçla ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Gönüllere talip olduk. Hayır dualarını aldık. " Öksüz ve Yetimlerimize Bayram Sevincini Yaşattık Vali Yavuz konuşmaların devamında ise: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük aşamalar kaydetti. Bugün güvenlik güçlerimizin imkan ve kabiliyeti, operasyon gücü hiç olmadığı kadar yüksek bir durumda. Gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız, yurt içinde başarılara imza atarken yurt dışında da önemli operasyonlarda çok büyük görevler icra ettiler ve halen icra etmeye devam ediyorlar. Tabi sahil güvenlik birimlerimiz, genel anlamda da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü için önemli görevler icra ediyorlar. Bütün güvenlik birimlerimizle gurur duyuyor, hepsini tebrik ediyoruz. Bu kapsamda toplumumuzun tüm kesimlerinin bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için Valiliğimiz koordinasyonunda bütün tedbirler alınmış bulunuyor. Özellikle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlarımız için kapsamlı bir yardım faaliyeti yürüttük. Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan öksüz ve yetimlerimizin bayramlıklarını Valilik olarak aldık ve evlerine teslim ettik. Onların da bayram sevincine katılmalarını sağladık. " Sahada Yoğun Olarak Bulunuyoruz

Bayramda alınan tedbirlere de değinen Vali Yavuz: "Trafik tedbirleri başta olmak üzere güvenlik tedbirlerini Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma teşkilatımızla birlikte planladık ve şu anda sahada yoğun olarak bulunuyoruz. Kocaeli ekonomik olarak Türkiye'nin 4. büyükşehri ve teknoloji alanında da 5. 0'lık bir şehir. Bu anlamda Türkiye'ye liderlik edebilecek bir şehir. Liderliğine yakışır faaliyetleri arkadaşlarımızla birlikte planlayıp uygulamaya koyuyoruz. Bu vesileyle emniyet ve jandarma teşkilatımıza, bizimle her alanda faaliyet yürüten güvenlik birimlerimize; her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ile ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. " Lütfen Aşınızı Olun

Lütfen aşılarımızı yaptıralım diyen Vali Yavuz, aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu: "Milletimizin aşı yapılması konusundaki hassasiyetini arttırmamız gerekiyor. Kocaeli'deki rakamlar bizi tatmin etmiyor. İyiyiz elbette ama daha iyi olmak zorundayız. Bu vesileyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için her daim destekçimiz olan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki elbirliği ile yapacağımız çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız da aşılarını en kısa süre içerisinde yaptıracak ve normalleşme sürecine daha hızlı bir şekilde adım atacağız. Vaka sayıları arttığı zaman aklımıza gelmesi gereken şey aşı yaptırmayanlar olacaktır. Tedbir almayanların, aşısını yaptırmayanların bunda önemli bir katkısı ve vebali olduğunu söylemek istiyorum. Biz de diyoruz ki : 'Lütfen aşınızı olun; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyun. Uyun ki bir başka kardeşimizin hayatına kast olmasın'. Büyüklerimizle bayramlaşalım, gönüllerini alalım. Küslükleri, dargınlıkları bir kenara bırakalım. Bayramları coşku içerisinde hep birlikte kutlayalım. " dedi. Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Ziyaret Edildi Kurban Bayramı ziyaretlerinin son durağı ise Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığına oldu.

Vali Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan personelin bayramlarını kutladı.

