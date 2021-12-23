Vali Işık'tan Kâzımkarabekir İlçesine Ziyaret

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi incelemelerde bulunmak ve muhtarlar toplantısına katılmak üzere ilimiz Kazımkarabekir ilçesine günü birlik ziyarette bulundu.

İlçe kaymakamlığına gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Paşa Konutları mevkiinde yapımı tamamlanan 250 seyirci kapasiteli sentetik yüzeyli futbol sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler alan Vali Işık, daha sonra Kazımkarabekir Belediyesi Toplantı Salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Bir dizi incelemeler için ilçemizi ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle sizlerle de beraber olmak ve ilgili kurum müdürlerimizle beraber sizlerin sorun ve taleplerini dinlemek istedik. Bu sene bazı köylerimizin yollarına başladık, inşallah önümüzdeki sene de devam edeceğiz. İlçemizde devam eden yollarla ilgili olarak belediyemizle bir protokol hazırlığı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki sene belediyemiz ile birlikte bu yolları tamamlamayı planlıyoruz. Biz her zaman yerel yönetimlerin yanındayız. Özel idare olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında ilçedeki yolları da özel idaremizin kaynakları ile mutlaka tamamlayacağız. Yapacağımız güzel çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla hizmeti halkımızın ayağına getiriyoruz. " dedi.

Konuşmasında son dönemde ortaya çıkan Omicron Varyantı ve Koronavirüs ile mücadele konusuna değinen Vali Işık, "Covid-19 hastalığı ile mücadelemiz sürüyor biliyorsunuz. Bana verilen bilgiler doğrultusunda ilçemizde sadece iki vaka tespit edildiği yönünde. Bu bizi mutlu eden bir gelişme. İnşallah bundan sonra da aynı kararlık ve azimle mücadelemize devam ederiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de siz muhtarlarımızdan mücadelemize destek vermenizi istiyoruz. Dün birlikte başardık, bugün ve yarın da sizlerin vereceği destek sayesinde bu mücadeleyi birlikte kazanacağız. " dedi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan halı sahanın ilçeye hayırlı olmasını dileklerinde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Gençlerin spor yapabileceği böyle güzel tesislerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis olmuş. Kazımkarabekir Spora bol galibiyetler diliyoruz" dedi.

Toplantının devam eden bölümünde İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, il ve ilçeler genelinde Covid-19 salgını ile yürütülen mücadele ve aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verirken İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ise özellikle son dönemde artış gösteren dolandırıcılık ve alkollü araç kullanımı konusunda muhtarlardan duyarlı olmalarını, vatandaşlarımızın emniyetli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabilmeleri noktasında mahallelerinde yaşayan vatandaşları uyarmaları konusunda destek istedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de toplantıda yaptığı konuşmada kurumun ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi.

"Vali Işık Kurumlararası Voleybol İlçe Birinciliği Müsabakasını İzledi"

Kazımkarabekir ilçesindeki incelemelerinin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, Voleybol Federasyonu Karaman İl Temsilciliği tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol ilçe birinciliği müsabakaları final maçını izledi.

13 takımın katıldığı turnuvanın final ayağında rakibini mağlup eden Kazımkarabekir BelediyeSpor şampiyon olurken FC Gasaba ikinci, Kaymakamlıkspor ise üçüncü oldu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Vali Işık ve il protokolü tarafından verilirken ödül töreninin ardından şampiyon olan takımı kutlayan Vali Işık, turnuvaya katılan diğer tüm takımları tebrik ederek verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür etti.

Fotoğraf çekimi ile sona eren programın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilçenin sevilen kişiliklerinden birisi olan Emre isimli vatandaşımıza eşofman takımı hediye ederken hediyeleşme esnasında Emre ile Vali Işık arasında geçen sıcak ve samimi diyalog etrafta bulunanları gülümsetirken keyifli anların yaşandığı an olarak hafızalara yazıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

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