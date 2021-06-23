Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizde Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizde Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, beraberindeki heyetle birlikte okulu gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'den bilgi aldı; derslikleri, yazılım atölyesi, zeka oyunları, genç ofis sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti, kitap hediye etti, tavsiyelerde bulundu ve başarılar diledi.

Ardından Vali Pehlivan; Reversi, Quarto, Pentago, Satranç, Dokuz taş, Kulami, Koridor, Surakarta, Mangala, Piramit, Abalone gibi zeka oyunlarında yapılan bisiklet ödüllü yarışmalarda başarılı olan 10 öğrencimizi tebrik ederek bisikletlerini takdim etti.

Daha sonra Öğretmenler Odasına geçen Vali Pehlivan, Okul Müdürü Mesut Tatar ve öğretmenler ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Şırnak İlimizde eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla başlatılan eğitim seferberliğinden bahsetti. Öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalar ve yeni eğitim öğretim sezonunda eğitim konusunda yürütülecek çalışmaları değerlendirdi; görüş, öneri ve tavsiyelerde bulunarak bütün öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Ziyarette Vali Pehlivan'a; Cizre Belediye Başkan V./ Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdür V. İsmail Konuk, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç ve AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Hatice Atan eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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