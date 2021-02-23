Valheim sistem gereksinimleri 2021 | Valheim kaç GB? Valheim Atabey nasıl çağırılır?

Son günlerin en çok oynanan oyunlarından olan Valheim hakkında Valheim sistem gereksinimleri 2021 nedir? Nasıl oynanınır? sorularının yanı sıra hikaye moduyla dikkat çekiyor ve Valheim Atabey nasıl çağırılır? sorusunun yanıtı aranıyor.

Kullanıcı sayısını daha bir ay olmadan 500 bine yükselterek rakibi Dota 2'yi gerisinde bırakan Valheim'in tek rakibi 1 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncusu sayısı bulunan CS: GO oldu ve bu iki rakibin arasındaki çekişme böylelikle daha da artmış oldu. Merak toplayan hikaye modunun yanı sıra itemleri de çok aranan konulardan oldu. İşte Valheim hakkında merak edilenler... Valheim sistem gereksinimleri 2021 | Valheim kaç GB? Valheim Atabey nasıl çağırılır?

VALHEIM HİKAYESİ: NASIL OYNAYIR?

İskandinav yerlerinde geçilen oyunda amaç, bütün zor engellere karşılık hayatta kalabilmektir. İnşaat ve tarım alanları konusunda geçen Valheim'de mitolojik oyun karakterleri de bulunmakta.

Oyun içindeki oynayan karakterin sadece kıyafetleriyle oyunda geniş bir haritanın ortasında bırakılmasıyla beraber oyunda, bir aşamada kendi hayatınızı kurarken diğer bir yandan da gelen kötülüklere karşı canavarlardan karşı kendinize korumaya gayret gösteriyorsunuz.

VALHEIM HİKAYE MODU

Savaşlarda komploya uğrayan bir savaşçı karakteri Valkyrieler, oyundaki oyun ruhunuzu İskandinav dünyasındaki Valheim'a aktardı. Oyun içindeki Odlin düşmanlarını alt etmek ve oyuna yeni bir akış getirmek ile ilgili oyun içi dünyanın tek temel taşı niyetinde olan bir korucuyu ile görevlendiriliyorsunuz.

Denemeleriçinde son derece barışcıl Valheim oyun merkezinde konu alıyor. Ancak oyundaki tanrılar korkusuzluğu ve şovları ödüllendirmektedir. Büyük dağlar içerisinde ve karlarla dolan ormanlar içerisinde yürüyün, daha iyi silahlar, daha sağlam ekipmanlar, vikinglerin mekanları ve üstdüzey tasarımlar oluşturmak için daha iyi malzemeleri bulun.

Yönetimsel olarak oyun dünyasında bulunan yeni bir dünya, bilinmeyenli ormanlardan büyük karlı dağlar sıralarında ve tehlikeli çayırlara kadar, oyuna özel tasarlanan vahşi doğa oyuna has havası topraklarını keşfedin.

Fazlaca bulunan silahlarla kaçma ve engelleme tabanını kullanarak savaş ortamınıcezalandırma.

Ufak sandallardan daha büyük savaş gemilerine, denizleri alt etmek ve yeni yerleri bulabilmek için çok iyi düzeyde bir gemiler tasarımı yapın.

VALHEİM ATABEY NASIL ÇAĞIRILIR?

İlk adada sadece konumunu öğrenmek için bir taş bulunuyor. Eikthyr'de olduğu gibi Atabey'e de adak adamalısınız. Adakların ne olduğu sütunların üzerinde de görülebiliyor. Kadım orman tohumu x3 adet vererek Atabey'i çağırabilir ve savaşmaya başlayabilirsiniz.

VALHEİM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)

İşlemci: 2,6 GHz Intel Dual Core ve Amd muadilleri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 500 ve üzeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)

İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 ve üzeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ve üzeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

VALHEİM İTEM LİSTESİ:

Bir

Abis Ustura

Keser

Kehribar

Amber İnci

Antik tohum

Boynuzlu kazma

Örsler

B

Şeritli ahşap kalkan

Yatak

Kayın tohumları

Arı kovanı

Bank

Siyah afiş

Kan torbası

Yaban mersini

Mavi afiş

Yaban domuzu kupası

Kemik parçaları

Şenlik ateşi

Bronz

Bronz kask

Bronz Çiviler

Bronz kılıç

C

Kamp ateşi

Havuç

Araba

Kazan

Zincir

Sandalye

Kömür Fırını

Göğüs

Chitin

Kesme Bloğu

Kulüp

Kömür

Madeni paralar

Pişirme istasyonu

Bakır

Bakır bıçak

Bakır cevheri

Çekirdek Ahşap

Ham yay

D

Karahindiba

Geyik Postu

Geyik Postu Pelerini

Geyik kilim

Draugr Kupası

Ejderha yumurtası

Ejderha yatağı

Ejderha gözyaşı

E

Eikthyr Kupası

Entrails

F

Kuş tüyü

Fermentör

İnce Ahşap

Finewood Bow

Köknar kozalağı

Ateş Oku

Ateş çukuru

Flint

Çakmaktaşı balta

Çakmak başlı ok

Çakmaktaşı bıçak

Çakmaktaşı mızrak

Forge

Forge Körükler

Forge Cooler

Forge Toolrack

G

Greydwarf göz

Greydwarf Kupası

Greydwarf Şaman Kupası

Greydwarf Brute Kupası

Öğütme tekerleği

H

Mangal Askısı

Sert boynuz

Ocak

Çekiç

Çapa

Bal

Boynuzlu bronz miğfer

ben

Demir başlı ok

Demir

Demir sandık

Demir kapı

Demir greaves

Demir kask

Demir uzun kılıç

Demir kazma

Demir ölçekli posta

Demir duran meşale

Öğe standı

K

Karve

L

Deri Kask

Deri pantalon

Deri Hurdaları

Deri tunik

Günlük kiriş 2m

Günlük kiriş 4m

Günlük direği 2m

Günlük direği 4m

Longship

Lox Kupası

M

Küçük İyileştirici Bal

Mantar

N

Boyun kuyruğu

Boyun Kupası

P

Kişisel göğüs

Çam kozalağı

Portal

Kirpi

Ö

Obsidiyen

Sızmak

Sızıntı bombası

R

Sal

Bez pantolon

Bez tunik

Ahududu

Çiğ et

Kızıl bayrak

Güçlendirilmiş göğüs

Reçine

Yuvarlak direkli çit

Yakut

S

Aplik

Keskin bahisler

İşaret

Gümüş Kılıç

Gümüş Kalkan

İskelet Kupası

Dökümcü

Smith'in Örsü

Stagbreaker

Stakewall

Ayakta demir meşale

Ayakta ağaç meşale

Dışkı

Taş

Stonecutter

Taş kemer

Taş balta

Taş zemin 2x2

Taş kazma

Taş Yığını

Taş sütun

Taş merdiven

Taş duvar 1x1

Taş duvar 2x1

Taş duvar 4x2

Surtling çekirdek

T

Tablo

Tankard

Bronzlaşma Rafı

26 ° saz çatı

45 ° saz çatı

Saz çatı i-köşe 26 °

Saz çatı i-köşe 45 °

Saz çatı o-köşe 26 °

Saz çatı o-köşesi 45 °

Saz çatı sırtı 26 °

Saz çatı sırtı 45 °

Devedikeni

Mızrak fırlatmak

Teneke

Meşale

Troll gizle

Troll pelerini gizle

Troll deri kask

Troll deri pantolon

Troll deri tunik

Troll Kupası

Turp

W

Duvar meşale

Koğuş

Beyaz ve kırmızı çizgili afiş

Solmuş Kemikler

Odun

Ahşap ok

Ahşap kiriş 26 °

45 ° ahşap kiriş

Ahşap kiriş 1m

Ahşap kiriş 2m

Tahta kapı

Ahşap ejderha süsleme

Ahşap zemin 1x1

Ahşap zemin 2x2

Tahta geçit

Ahşap demir kiriş

Ahşap demir direk

Ahşap merdiven

Ahşap direk 1m

Ahşap direk 2m

Ahşap çatı çapraz 26 °

45 ° ahşap çatı çapraz

Ahşap kalkan

Ahşap yığın

Ahşap merdiven

Ahşap meşale

Ahşap kule kalkanı

Tahta duvar

26 ° ahşap duvar

45 ° ahşap duvar

Yarım ahşap duvar

Tahta sandık

Ahşap meşale

Tezgah

Wraith Kupası

Y

Sarı Mantar