Valheim sistem gereksinimleri 2021 | Valheim kaç GB? Valheim Atabey nasıl çağırılır?
Son günlerin en çok oynanan oyunlarından olan Valheim hakkında Valheim sistem gereksinimleri 2021 nedir? Nasıl oynanınır? sorularının yanı sıra hikaye moduyla dikkat çekiyor ve Valheim Atabey nasıl çağırılır? sorusunun yanıtı aranıyor.
Kullanıcı sayısını daha bir ay olmadan 500 bine yükselterek rakibi Dota 2'yi gerisinde bırakan Valheim'in tek rakibi 1 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncusu sayısı bulunan CS: GO oldu ve bu iki rakibin arasındaki çekişme böylelikle daha da artmış oldu. Merak toplayan hikaye modunun yanı sıra itemleri de çok aranan konulardan oldu. İşte Valheim hakkında merak edilenler... Valheim sistem gereksinimleri 2021 | Valheim kaç GB? Valheim Atabey nasıl çağırılır?
VALHEIM HİKAYESİ: NASIL OYNAYIR?
İskandinav yerlerinde geçilen oyunda amaç, bütün zor engellere karşılık hayatta kalabilmektir. İnşaat ve tarım alanları konusunda geçen Valheim'de mitolojik oyun karakterleri de bulunmakta.
Oyun içindeki oynayan karakterin sadece kıyafetleriyle oyunda geniş bir haritanın ortasında bırakılmasıyla beraber oyunda, bir aşamada kendi hayatınızı kurarken diğer bir yandan da gelen kötülüklere karşı canavarlardan karşı kendinize korumaya gayret gösteriyorsunuz.
VALHEIM HİKAYE MODU
Savaşlarda komploya uğrayan bir savaşçı karakteri Valkyrieler, oyundaki oyun ruhunuzu İskandinav dünyasındaki Valheim'a aktardı. Oyun içindeki Odlin düşmanlarını alt etmek ve oyuna yeni bir akış getirmek ile ilgili oyun içi dünyanın tek temel taşı niyetinde olan bir korucuyu ile görevlendiriliyorsunuz.
Denemeleriçinde son derece barışcıl Valheim oyun merkezinde konu alıyor. Ancak oyundaki tanrılar korkusuzluğu ve şovları ödüllendirmektedir. Büyük dağlar içerisinde ve karlarla dolan ormanlar içerisinde yürüyün, daha iyi silahlar, daha sağlam ekipmanlar, vikinglerin mekanları ve üstdüzey tasarımlar oluşturmak için daha iyi malzemeleri bulun.
Yönetimsel olarak oyun dünyasında bulunan yeni bir dünya, bilinmeyenli ormanlardan büyük karlı dağlar sıralarında ve tehlikeli çayırlara kadar, oyuna özel tasarlanan vahşi doğa oyuna has havası topraklarını keşfedin.
Fazlaca bulunan silahlarla kaçma ve engelleme tabanını kullanarak savaş ortamınıcezalandırma.
Ufak sandallardan daha büyük savaş gemilerine, denizleri alt etmek ve yeni yerleri bulabilmek için çok iyi düzeyde bir gemiler tasarımı yapın.
VALHEİM ATABEY NASIL ÇAĞIRILIR?
İlk adada sadece konumunu öğrenmek için bir taş bulunuyor. Eikthyr'de olduğu gibi Atabey'e de adak adamalısınız. Adakların ne olduğu sütunların üzerinde de görülebiliyor. Kadım orman tohumu x3 adet vererek Atabey'i çağırabilir ve savaşmaya başlayabilirsiniz.
VALHEİM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)
- İşlemci: 2,6 GHz Intel Dual Core ve Amd muadilleri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 500 ve üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)
- İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 ve üzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ve üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
VALHEİM İTEM LİSTESİ:
Bir
Abis Ustura
Keser
Kehribar
Amber İnci
Antik tohum
Boynuzlu kazma
Örsler
B
Şeritli ahşap kalkan
Yatak
Kayın tohumları
Arı kovanı
Bank
Siyah afiş
Kan torbası
Yaban mersini
Mavi afiş
Yaban domuzu kupası
Kemik parçaları
Şenlik ateşi
Bronz
Bronz kask
Bronz Çiviler
Bronz kılıç
C
Kamp ateşi
Havuç
Araba
Kazan
Zincir
Sandalye
Kömür Fırını
Göğüs
Chitin
Kesme Bloğu
Kulüp
Kömür
Madeni paralar
Pişirme istasyonu
Bakır
Bakır bıçak
Bakır cevheri
Çekirdek Ahşap
Ham yay
D
Karahindiba
Geyik Postu
Geyik Postu Pelerini
Geyik kilim
Draugr Kupası
Ejderha yumurtası
Ejderha yatağı
Ejderha gözyaşı
E
Eikthyr Kupası
Entrails
F
Kuş tüyü
Fermentör
İnce Ahşap
Finewood Bow
Köknar kozalağı
Ateş Oku
Ateş çukuru
Flint
Çakmaktaşı balta
Çakmak başlı ok
Çakmaktaşı bıçak
Çakmaktaşı mızrak
Forge
Forge Körükler
Forge Cooler
Forge Toolrack
G
Greydwarf göz
Greydwarf Kupası
Greydwarf Şaman Kupası
Greydwarf Brute Kupası
Öğütme tekerleği
H
Mangal Askısı
Sert boynuz
Ocak
Çekiç
Çapa
Bal
Boynuzlu bronz miğfer
ben
Demir başlı ok
Demir
Demir sandık
Demir kapı
Demir greaves
Demir kask
Demir uzun kılıç
Demir kazma
Demir ölçekli posta
Demir duran meşale
Öğe standı
K
Karve
L
Deri Kask
Deri pantalon
Deri Hurdaları
Deri tunik
Günlük kiriş 2m
Günlük kiriş 4m
Günlük direği 2m
Günlük direği 4m
Longship
Lox Kupası
M
Küçük İyileştirici Bal
Mantar
N
Boyun kuyruğu
Boyun Kupası
P
Kişisel göğüs
Çam kozalağı
Portal
Kirpi
Ö
Obsidiyen
Sızmak
Sızıntı bombası
R
Sal
Bez pantolon
Bez tunik
Ahududu
Çiğ et
Kızıl bayrak
Güçlendirilmiş göğüs
Reçine
Yuvarlak direkli çit
Yakut
S
Aplik
Keskin bahisler
İşaret
Gümüş Kılıç
Gümüş Kalkan
İskelet Kupası
Dökümcü
Smith'in Örsü
Stagbreaker
Stakewall
Ayakta demir meşale
Ayakta ağaç meşale
Dışkı
Taş
Stonecutter
Taş kemer
Taş balta
Taş zemin 2x2
Taş kazma
Taş Yığını
Taş sütun
Taş merdiven
Taş duvar 1x1
Taş duvar 2x1
Taş duvar 4x2
Surtling çekirdek
T
Tablo
Tankard
Bronzlaşma Rafı
26 ° saz çatı
45 ° saz çatı
Saz çatı i-köşe 26 °
Saz çatı i-köşe 45 °
Saz çatı o-köşe 26 °
Saz çatı o-köşesi 45 °
Saz çatı sırtı 26 °
Saz çatı sırtı 45 °
Devedikeni
Mızrak fırlatmak
Teneke
Meşale
Troll gizle
Troll pelerini gizle
Troll deri kask
Troll deri pantolon
Troll deri tunik
Troll Kupası
Turp
W
Duvar meşale
Koğuş
Beyaz ve kırmızı çizgili afiş
Solmuş Kemikler
Odun
Ahşap ok
Ahşap kiriş 26 °
45 ° ahşap kiriş
Ahşap kiriş 1m
Ahşap kiriş 2m
Tahta kapı
Ahşap ejderha süsleme
Ahşap zemin 1x1
Ahşap zemin 2x2
Tahta geçit
Ahşap demir kiriş
Ahşap demir direk
Ahşap merdiven
Ahşap direk 1m
Ahşap direk 2m
Ahşap çatı çapraz 26 °
45 ° ahşap çatı çapraz
Ahşap kalkan
Ahşap yığın
Ahşap merdiven
Ahşap meşale
Ahşap kule kalkanı
Tahta duvar
26 ° ahşap duvar
45 ° ahşap duvar
Yarım ahşap duvar
Tahta sandık
Ahşap meşale
Tezgah
Wraith Kupası
Y
Sarı Mantar