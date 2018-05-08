Ankara'da düzenlenen Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı kapsamında Mardin'de 3, Diyarbakır'da ise 8 tarihi eserin açılışı gerçekleştirildi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki 7 bölgeden canlı bağlantıların yapıldığı toplu açılış törenine, Mardin'deki Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesi'nden de katılım gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla vatandaşlara hitap ettiği tören kapsamında, terör örgütü saldırıları sonucu zarar gören ve restore edilen, Mardin'de 3, Diyarbakır'da 8 tarihi eser hizmete açıldı.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı önderliğinde, hükümetin destekleriyle yürütülen terörle mücadele çalışmaları sonucunda bölgede ve ilde huzur ikliminin oluştuğunu belirtti.

Bölge ve Mardin'e yapılan destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yaman, "Huzur ve istikrar ile bölgemizde ve ilimizde istihdam, sanayi, ticaret, ulaşım, eğitim, kültür ve turizmle ilgili çalışmaların yanı sıra artık belediyelerde de çok önemli çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise sağlanan huzurla Nusaybin'in her geçen gün daha da güzelleştiğini kaydetti.

Nusaybin'in bundan daha iyisine ve daha güzeline layık olduğuna işaret eden Çankırı, "Biz, 'Durmak yola devam' dedik. Onlar yıktılar, biz yeniden yaptık. İnşallah bundan sonra Nusaybin halkının dik duruşuyla hiçbir şekilde buna izin verilmeyeceğine canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Evsen: "Bu eserler bizim kimliklerimiz"

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de Cumhuriyet'in kuruluşundan 2003 yılına kadar onarılan eser sayısının 52 olduğunu, 2003 yılından bu yana ise ülkede 5 bin eserin restore edildiğini söyledi.

Bunun, vakıf eserlerine ne kadar ehemmiyet verildiğinin en büyük göstergesi olduğuna dikkati çeken Evsen, bugün açılışı yapılan eserlerin, terör saldırılarından dolayı harap edildiğini, yakıldığını, yıkıldığını aktardı.

Evsen, "Bu eserler bizim kimliklerimiz. Bizim kimliklerimizi ortadan kaldırmaya çalışanların amaçları kursaklarında kaldı." ifadelerini kullandı.

2003 yılından bu yana Mardin'de 50 eserin restorasyonunun yapıldığını dile getiren Evsen, bu projelere yaklaşık 23 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Nusaybin Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ergün Baysal ve İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de yer aldığı protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türbe üzerindeki kitabeye göre 12. yüzyılda yapılan Zeynel Abidin Camisi, Nusaybin'de, Suriye sınırına yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunuyor.