Uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçede 'korona'dan korunma yöntemleri
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Uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçede 'korona'dan korunma yöntemleri

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, uzun ömürlü ve sağlıklı insanlar arasında 10'uncu sırada gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde insanlar, uzun yaşam sırrını üretip tükettikleri yiyeceklere borçlu olduğunu belirtiyor.

23.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:46
Uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçede 'korona'dan korunma yöntemleri

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, uzun ömürlü ve sağlıklı insanlar arasında 10'uncu sırada gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde insanlar, uzun yaşam sırrını üretip tükettikleri yiyeceklere borçlu olduğunu belirtiyor. Gölköylüler doğal beslenmenin, korona virüs ve diğer bütün hastalıklara karşı direnci arttırdığını belirtiyor.

Akdeniz Üniversitesi tarafından çıkarılan Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Gölköy ilçesi, Türkiye genelinde en sağlıklı ve uzun süreli insanların yaşadığı 10 yer içerisinde gösterildi. Ortalama yaş süresinin 82 olarak belirlendiği ilçede insanlar günlerinin büyük kısmını tarım ve hayvancılık için harcarken, boş zamanlarında da yaylalara çıkarak stres atıyor. Mısır, fasulye, karalahana, bal, süt, yoğurt ve fındık başta olmak üzere neredeyse bütün besin gıdalarını kendileri üreten Gölköy halkı, ilçenin bol oksijenli ve temiz havası ile birlikte temiz su kaynaklarının insan ömrünü adeta arttırdığını belirtiyor.

Hiç doktora gitmeyen yaşlılar dahi var

İnsanların çetin geçen kış aylarında dahi hasta olmadığı ve bazı insanların hiç doktora gitmediği Gölköy'de, bazı insanların yaşı ilerledikçe sadece bacak ağrısı çektiği belirtiliyor. Gölköylüler, dünyayı saran korona virüs ve diğer hastalıklara karşı üretip tükettikleri gıdaların direnci arttırdığını söylüyor. Sağlıklı yaşamlarıyla dikkat çeken ilçede halen 80 yaşındaki bazı vatandaşlar, bahçede çalışabiliyor.

"Organik beslenerek uzun ömürlü oluyorlar"

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, 1936 yılında kurulan Gölköy ilçesinde, cenazelerdeki yaş ortalamasının bir hayli yüksek olduğuna değindi. Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının Gököy'de yaşadığına dikkat çeken Başkan Uludağ, insanların doğal ve organik beslendiğini ifade ederek, "İlçemizde, tamamı havası temiz yani piknik yerlerimiz biz ve doğası güzel ve organik. Bugün yaşlı insanlarımızın besin kaynağı yaylalarımızdan ve mahallelerimizden köy yumurtası, karalahana çorbası, doğada yetişen armut pekmezi veya diğer ürünlerin tamamı topraktan her türlü çıkan bitkiyi bizim komşularımız büyüklerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de güzel bir şekilde yiyerek ve organik beslenerek uzun ömürlü oluyorlar" diye konuştu.

"Doğal beslenerek hem uzun ömürlü oluyorlar, hem de virüslerden korunuyorlar"

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ilçede geniş çaplı önlem aldıklarını, sokak ve caddelerini sürekli olarak dezenfekte edildiğini ifade eden Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, ilçede yaşayanların doğal beslendikleri için hem uzun ömürlü olduklarını, hem de virüslerden korunduğunu ifade ederek, "Burada organik beslenme ve organik ürünlere devam edecekleri için bahsettiğimiz gibi mevsim gereği işte arazide çıkan işte pancarı, marulu, sakarca ve ısırganı yani topraktan her çıkan organik ürünü bizim vatandaşımız değerlendiriyor, değerlendirmeye devam edecek. Bunlarla da besleneceği için hem uzun ömürlü yaşayacaklar hem de sağlıklı olacaklarına inanıyoruz, virüslerden de uzak duracaklar" dedi.

Uzun ömrün sırrı doğal beslenme ve çalışma

Gölköy sakinlerinden 89 yaşındaki Ahmet Yiğit, sürekli olarak doğal besinler tükettiklerini ve her fırsatta çalıştıklarını söyledi. Topraktan çıkan yenilebilir otlar sürekli tükettiklerini ifade eden Yiğit, doğal beslenerek virüslerden de korunduklarını ifade ederek, korona virüsüne karşı da insanlarım tedbir almasını ve evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

"Hazır gıda yemezdik, hastalık olmazdı"

Şuana kadar sürekli olarak tarlalarda çalıştığını ve doğal beslendiğini ifade eden 79 yaşındaki Hanife Yiğit, her fırsatta ısırgan, bölgede yetişen otlar, fasulye, lahana gibi ürünlerini tükettiklerini ifade etti. İnsanların önceden sürekli doğal beslendiğini ve hastalıklardan uzak durduğunu söyleyen Yiğit, hazır gıdalarla birlikte hastalıkların arttığını belirtti.

"Bu yıl hiç hazır gıda almadık"

70 yaşındaki Narin Türker de kendi ürettikleri süt, yoğurt, lahana, fasulye, patates gibi ürünleri tükettiklerini belirterek, "Burada her şey organik. Patates ekiyoruz, mısır fasulye ekiyoruz ve tüketiyoruz. Bu sene hiç hazır yiyecek almadık. Kendini ne kadar korursan o kadar sağlıklı olursun. Biz virüsten korunmak için doğal besleniyoruz. Pırasa ve brokoli hariç sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz. İnsanlar uyarılara uysun, doğal beslensinler" ifadelerini kullandı.

Gölköy ilçesinde yaşayan diğer yaşı büyük insanlar, korona virüsüne karşı doğal beslenmenin direnci arttırdığını ifade ederek, yapılan çağrılara ve kurallara uyulması gerektiğini dile getirdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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