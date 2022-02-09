Uzmanlar, Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşları sigarayı bırakmaya davet ediyor

İSTANBUL Dünya Sağlık Örgütünün girişimiyle, her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor. Uzmanlar da 9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında sigara içen vatandaşları sigaranın zararları konusunda uyararak sigarayı bırakmaya davet ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Uğur Arslantaş, "Sigara kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bağımlılık değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın tedavisi ise çok basit; sigarayı bırakmak" dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün girişimiyle, sigaranın zararlarını önlemek, kullanımını azaltmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Uğur Arslantaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında yaptığı bilgilendirmede tütün mamullerinin kalp ve damar hastalıkları olmak üzere insan vücudunda birçok hastalığa yol açtığını belirtti.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla konuşan Dr. Uğur Arslantaş sigara dumanıyla beraber zehirli maddelerin kana geçtiği zaman kalp ve damar hastalıklarına neden olduğunu ve sigara kullanımıyla insan vücuduna yaklaşık 4 bin zehirli maddenin girdiğini vurguladı.

"Nikotin ile beraber vücuda yaklaşık 4 bin tane zehirli madde giriyor"

Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Uğur Arslantaş sigara kullanımının kalp-damar tıkanıklığına bağlı olarak kalp krizini tetiklediğini belirterek, "Normalde insanoğlunun üç büyük ölüm nedeni var. İnsanların yüzde 36'sı kalp-damar hastalıklarından dolayı ölüyor. Yüzde 16'sı kanser dolayısıyla, yüzde 6 buçuğu ise kronik akciğer hastalıkları nedeniyle vefat etmektedir. Sigara kullanımıyla birlikte ciğerlerimize giren nikotin ile beraber vücuda yaklaşık 4 bin tane zehirli madde giriyor ve vücutta katran birikiyor. Bu kanserojen maddeler DNA'ya zarar veriyor ve kanser gelişebiliyor" dedi.

"Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigaraya bağlı gelişmekte"

Uz. Dr. Uğur Arslantaş, "Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigaraya bağlı gelişmekte. Sigara kullanımı, nefes ve yemek borusuna zarar vererek prostat ve böbrek kanseri riskini de yaklaşık 20 kat arttırmaktadır. Erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 35'inin, kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 15'inin nedeni sigaraya bağlı olmaktadır. En büyük ölüm nedeni dediğimiz kalp-damar hastalığı olarak da sigara dumanıyla beraber zehirli maddeler kana geçtiği zaman 3 mekanizma üzerinden kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Bunlardan birincisi kalp damarlarında tıkanıklık yapan damar sertleşmesinin hızlandırıcı etkisi var sigara kullanımının. İkinci olarak kanın akışkanlığını bozarak pıhtı oluşumuna neden olabiliyor. Üçüncü mekanizma ise damardaki yüzeyi kaplayan plakların üzerindeki tabakanın incelerek yırtılmasına ve dolayısıyla damarda tıkanmaya neden oluyor. Tıkanıklık eğer kalp damarında meydana gelirse kalp krizine neden oluyor" diye konuştu.

"Bağımlılık değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak tanımlanıyor"

Uz. Dr. Arslantaş, "Sigara kullanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bağımlılık değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın tedavisi ise çok basit; sigarayı bırakmak. Kararlı olup sigarayı bıraktığınız zaman bütün bu zararlardan kurtulup riskiniz düşmeye başlıyor. 1. yılda kalp-damar hastalığı riskiniz yüzde 50 düşüyor. 5 yıl sonra ise hiç sigara içmemiş insanla hemen hemen eşdeğer bir risk barındırmış oluyorsunuz. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir farkındalık oluşmasını ve bu zararlı maddeden herkesin kurtulmasını tavsiye ediyorum. Şu ana kadar ki tecrübemle sigarayı bırakıp da pişman olan bir kişi bile görmedim. Herkese bırakmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.