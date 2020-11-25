Uzaktan eğitim ek ders ücreti hesaplama... Branş öğretmenleri ek ders hesaplama? Ek ders ücreti ne kadar?

Koronavirüs nedeniyle bazı öğretmenlerin hastalığından dolayı eğitime devam edememesi öğretmen ve ders açığına neden oldu. Peki, uzaktan eğitim ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama nasıldır? Ek ders ücreti ne kadar?

Koronavirüs nedeniyle bazı öğretmenlerin hastalığından dolayı eğitime devam edememesi öğretmen ve ders açığına neden oldu. Peki, uzaktan eğitim ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama nasıldır? Ek ders ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Okulların 12 Ekim tarihi itibariyle yüz yüze eğitime açılacak olması ve bazı öğretmenlerin koronavirüs nedeniyle(60 yaş ve üstü) okula gelemeyecek durumda olmaları nedeniyle öğretmen açığı ortaya çıktı. Ek derslerin ücretinin bu dönem çok artacağını düşünen öğretmenler, branş öğretmenleri ek ders ücreti hesaplama yollarını araştırmaya başladı.

Öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplanırken, branşlarına ve girdikleri ders sayısına bakarak hesaplama yapılıyor. uzaktan eğitim ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama nasıldır? Ek ders ücreti ne kadar?

EK DERS HANGİ DURUMDA ÖDENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ek ders ücreti 15 saatlik haftalık ders sınırını geçen ve ek derse giren tüm öğretmenlere verilen ödemedir. Mesleki eğitim merkezleri de dahil örgün eğitim verilen kurumlarda ders yılı boyunca eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatı dahilinde kişilere nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren öğretmen ve müdür yardımcılarına bir haftada 3 saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti verileceği açıklanmıştır.

Bulunduğu eğitim kurumunda sosyal kulüp görevi olan, sınıf öğretmenliği yapan ve eğitim kurumunda birçok eğitim ve etkinliklerde görev alan eğitmen ve öğretmenlere girdikleri ders için ek ders ücreti verilir. Bu ücretler, kişinin çalıştığı kurum ve kuruluşlarda farklı tutarlara göre eğitmen ya da öğretmene verilir...

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EK DERS ÜCRETİ NE KADAR? HAFTALIK EK DERS KAÇ SAAT OLMALI OLMALI?

Öğretmenlerin merak ettiği haftalık ek ders saati en fazla kaç saat olmalı ve ek ders ücreti ne kadar sorusunu cevaplayalım. MEB'e bağlı kurumlarda görev yapanlar, meslek dersleri ve genel bilgi eğitmenleri öğrencilere haftada 15 saat eğitim vermekle yükümlü olup bunun karşılığında aylık maaş alırlar. Bu branş öğretmenlerinin girdiği 15 saatlik ders maaşlarıyla aynıdır. Haftada 15 saatlik eğitim süresini aşarak haftada 15 saate kadar, DYK kursunu da dahil edilirse eğer, haftada 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derslere girebilir.

Öğretmenler ise haftada toplamda 40 saate kadar ders verebiliyor. Eğer bir branş öğretmeni 30 saat ders veriyor ise 10 saat de ek olarak DYK kurs görevini alabilir. Eğer branş öğretmeninin ders saati DYK dışında 30 saati aşarsa, DYK ile birlikte 40 saati aşarsa bu saatler için ek ücret ödemesi yapılmaz.

Ek ders ücreti ödenecek mi?

Dönem icmalleri ile bordroları incelendiğinde yaygın hatanın yüksek lisanslı/doktoralı personelin ek ders ücreti ödemesine esas veri tipi seçimi olduğu görülmektedir. İlgili personelin fiili okuttuğu derse bağlı ek ders ücretinin ''Gündüz'' (101 Kodu), rehberlik/kulüp danışmanlığı, hazırlık planlama, koordinatörlük, alan/dal şefliği vb. ek ders ücretinin ''Ek Ders Yer, Geç, Gör'' (110 Kodu) veri tipiyle ödenmesine dikkat edilecektir. Özel eğitim alanı öğretmenlerinde ise fiili okutulan derse bağlı ek ders ücreti ''%25 Fazla Gündüz'' (103 Kodu), rehberlik/kulüp danışmanlığı, hazırlık planlama, koordinatörlük, alan/dal şefliği vb. ek ders ücreti ''Ek Ders Yer, Geç, Gör %25 Gündüz'' (112 Kodu) veri tipi seçilerek ödenecektir.

16-20 Kasım mesleki çalışma döneminde yöneticilere ikili eğitime bağlı 2 saatlik ilave ek ders ödenecektir. 16-20 Kasım mesleki çalışma döneminde rehberlik öğretmenlerine haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenecek. Ek Ders Karar'ın 16'ncı maddesi doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen personele haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecektir.

Haftalık ilave ders ücreti ödenecek mi?

Yüz yüze eğitime devam eden anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri ile bu okullarda görevli müdür yardımcılarına fiilen yerine getirilen nöbet görevi için 3 saat, ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimler için ilgili yöneticilere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecektir.

Eğitim kurumu yöneticilerine ve rehberlik öğretmenlerine, izinli ve raporlu oldukları günler hariç olmak üzere, bu süreçte Ek Ders Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden tam olarak ödenecek, bu süreçte yöneticilere tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Takviye kursunda görevlilere ek ders ücreti ödenecek mi?

Mesleki Açık öğretim Lisesinin teorik derslerinin uzaktan eğitimle yapılması halinde bu derslerin hafta içi yapılanları öncelikle aylık karşılığı değerlendirilecek, aylık karşılığı ders görevinin tamamlanması halinde ek ders ücreti ödenecektir.

Uzaktan eğitim sürecinde, takviye kursu (DYK), sosyal kulüp danışmanlığı, alan/dal/atölye şefliği, işletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük) görevleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir.'' denilmiştir.

Gündüz, sınav görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi (gündüz) net ek ders 18.22 TL,

Takviye Kursu Gündüz 36.43 TL,

Takviye Kursu Gece 39.04 TL,

Yüksek lisans, doktora ve benzeri durumlarda ek dersler artırımlı ödenir.

EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır? Ek ders ücreti hesaplama işlemi yapılırken 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ders saati başına belirtilen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması ile hesaplanır. Ek ders ücretinden iki farklı kesinti yapılır.

Damga vergisi kesintisi,

Gelir vergisi kesintisi

Damga vergisi kesintisi ve gelir vergisi kesintisi elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2020 yılına ait ek ders ücretinin net rakamı bulunur. Bu hesaplamaya 2019 yılının ikinci yarısı yani Haziran'da açıklanan enflasyon oranı da etki etmektedir. Bunun dışında öğretmenlerden ayrıca verdikleri ek derse göre gelir vergisi ücreti de kesilmektedir. Bu kesintiler eğitimcinin çalıştığı kurumdaki bazı koşullara göre değişir. Örnek olarak bir kurumda gündüz ya da gece eğitim veren kişinin zamanı ek ders ücretini etkilerken, aynı kişinin çalıştığı kurumun derecesi de ek ders ücretini etkileyecektir.