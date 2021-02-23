Uyku felci (Karabasan) nedir ? Uyku felci belirtisi nedir, neden olur? Uyku felci sırasında ne yapılmalı?

Uyku felci halk arasında bilinen adıyla da "karabasan" kimi insanların uykuya daldığı anda ya da uyku sırasında hareket edememesi durumudur. Peki, uyku felci neden olur? Uyku felcinin belirtisi nedir? Uyku felci sırasında ne yapılmalı? Karabasan( uyku felci) hakkında akıllardaki bütün soruları haberimiz cevaplıyor. İşte detaylar…

Uyku felci halk arasında bilinen adıyla da "karabasan" kimi insanların uykuya daldığı anda ya da uyku sırasında yakalandığı bir durum. Peki, uyku felci neden olur? Uyku felcinin belirtisi nedir? Uyku felci sırasında ne yapılmalı? Karabasan( uyku felci) hakkında akıllardaki bütün soruları haberimiz cevaplıyor.İşte detaylar…

Halk arasında uyku felci, "karabasan" olarak da biliniyor. Kimi insanların uykuya daldığı anda ya da uyku sırasında uğradığı uyku felci insanları telaşlandırabiliyor. Çoğu kişi – daha önce böyle bir durum yaşamamışsa – kendisine ne olduğunu algılayamıyor ve paniğe kapılabiliyor. Dolayısıyla Uyku felci nedir, neden olur? Uyku felcinin belirtisi nedir? Uyku felci sırasında ne yapmalıyız? gibi soruların cevaplarını doğru bir şekilde alırsak, böyle bir durumla karşılaştığımızda daha bilinçli davranabiliriz. Sorulara dair cevaplar haberimizin devamında.

UYKU FELCİ NEDİR?

Uyku felci (Halk arasında "karabasan" olarak da bilinir), uyandıktan hemen sonra (hipnopompik felç olarak da bilinir) veya seyrek olarak, uykuya dalmadan hemen önce, bedenin geçici olarak hareket edememesi (felç olması) ile karakterize edilen bir durumdur.

Fizyolojik olarak, REM atonia olarak da bilinen REM uykusu sırasında oluşan normal felç ile yakından ilgilidir. Buna göre bazı bilim insanları ve fizikçiler bunun uyku döngüsünün "doğal" bir etkisi olduğuna inanır. Uyku felci beyin REM durumundan tamamen uyanık duruma geçse de beden felcinin devam etmesi durumunda oluşur. Bu durum, kişinin bilincinin tamamen açık olmasına rağmen hareket edememesine sebep olur. Ayrıca bu durum ile birlikte hipnopompik sanrılar olabilir.

Çoğu zaman, uyku felcine uğrayan kişi tarafından bunun bir rüya sebebiyle oluştuğuna inanılır. Bu yüzden, insanların hareket etmek istese de hareket edemediği rüya sayısı bu kadar fazladır. Uyku felcinin sebep olduğu sanrılar bazen durumun normal bir rüya olarak algılanmasına, bazen de oda içerisinde hayali şeyler görülmesine sebep olur.

UYKU FELCİ BELİRTİSİ NEDİR?

Karabasan, uyku felci geçiren bir kişi sanki üstünde bir yük varmış gibi hisseder. Bu his sanki üstüne biri oturuyormuş ve nefes alamıyormuş gibi hissettirir. Kişi bu his sonrası üstündeki yükü atmaya, itmeye çalışır. Fakat kollarını ve bacaklarını hareket ettiremez. Çünkü kasları felç durumundadır. Dolayısıyla üstünde bir yük varmış gibi hissetmesinin sebebi de budur: kaslarının hareket etmemesi. Bununla birlikte sesini de çıkaramaz hissine kapılır. Bilinci kısmen açık olduğu ve aynı zamanda kaslarını hareket ettirememesi ile kişi endişelenmeye başlar. Uyku felcini geçirme süresi genellikle çok uzun sürmez. Fakat bu durum birkaç dakika da sürse, sesini dahi duyuramayan kişi korkuya kapılır. Ayrıca halüsinasyonlar işitsel, dokunsal veya görsel olabilir. Uyku felci kişi tekrar REM uykusuna dönmeden önce veya tamamen uyanmadan önce birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir.

UYKU FELCİ NEDEN OLUR?

Uyku sırasında gerçekleşen uyku felci, uyku bozukluğu olan kişiler de daha fazla görülüyor. Bu uyku bozuklukları; uyurgezerlik, gece terörü gibi durumlardır. Bununla birlikte çalışma saatleri düzensiz olan çalışanlarda, uyku düzenindeki bozukluğa bağlı olarak uyku felci (karabasan) görülebiliyor. Bu nedenle uyku felcinde önemli olan nokta, uyku düzenidir. Uyku düzeni bozuk olan insanlarda; depresyona giren, bazı ilaçları kullanan kişilerde daha sık olarak görülüyor. Bununla birlikte uyku felcinin diğer nedenleri şu şekilde sırlanabilir:

- Stresli bir yaşam

- Sırtüstü yatmak

- Uyku öncesi açlık

- Ani olarak yaşam tarzı ve çevre değişikliği

- Olaydan hemen önce görülen berrak rüya.

- Madde bağımlılığı

- Anksiyete

- Kalıtsal problemler

- Jet lag

UYKU FELCİ SIRASINDA NE YAPILMALI?

Uyku felci yaşadıysanız ya da yaşıyorsanız. Ayak ya da el parmağınızın ucuna odaklanın ve onu oynatmaya çalışın. Ayak parmağınızı oynattıktan sonra vücudunuzdaki kas hareket ettiğinden bulunduğunuz felç duruma geçmiş olacak. Ve üstünüzde oturan o yükü ittirmiş gibi hissedeceksiniz.

Uyku felcini önlemek için hayatınızdan stresi çıkarmaya çalışın. En azından azaltmayı deneyin. Stresini azaltmak için yoga ve meditasyon yapabilirsiniz. Günde en az 7-8 saat uyumalısınız. Aksi halde az uyursanız veya gerektiğinden fazla uyursanız, uyku düzeniniz bozulur ve uyku felci geçirebilirsiniz. Uyku bozukluğunuz varsa uyku düzeninizi ayarlayın. Uyku düzeninizi ayarlarken ışıksız bir ortamda uyumaya özen gösterin. Karanlıkta uyumak her zaman daha sağlıklıdır. Ortamdaki ışık uykunuzun derinliğini etkiler ve bu da uyku felcine sebebiyet verebilir. Mümkün olduğunca spor yapın. Sporu hayatınızın bir köşesine yerleştirin ve düzenli olarak yapın. Basit bir yöntem olarak, sırtüstü yatmak yerine yüzüstü yatın. Yüzüstü yatmak uyku felci geçirme riskini azaltacaktır. Uyku öncesi açlığın da uyku felcine neden olabileceği söyleniyor. Fakat bu durum "uykudan hemen önce yemek yemelisiniz" anlamına gelmiyor. Hatta uyku öncesi yenilen yemek de uyku felcine yol açabiliyor. Çünkü vücudun uyumadan önce aldığı besin, uyku kalitesini olumsuz yönde etkiler. Uyumadan önce aşırı açlık hissetmemeniz yeterli olacaktır. Anksiyeteniz varsa veya depresyondaysanız bir uzmana başvurmalısınız. Böylece göreceğiniz psikoloji ya da psikiyatrik tedavi ile uyku felci geçirme riskinizi azaltır ya da ortadan kaldırırsınız. Uyku felcinin çözümü için etrafınızdaki duyumlarla hareket etmeyin. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın.

Uyku felcinin görülme sıklığı kişiden kişiye değişir. Kimi stresli yaşam koşullarından dolayı art arda bu durumu yaşarken kimi hayatında birkaç defa nadiren yaşamıştır. Bu tamamıyla kişinin yaşam koşulları ve tarzına bağlı diyebiliriz. Yukarıda anlatılan uyku felcinin belirtilerini yaşadıysanız, yapılması gerekenleri dikkatlice okuyup hayatınıza uygulama vakti. Eğer uyku felci (karabasan) çok sık yaşadığınız ve uzun süren bir durum ise mutlaka bir doktora başvurun. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi görebilirsiniz aksi halde hiç kimsenin ilaç önerisine uymayın.