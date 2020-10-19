Uyanış: Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 4. bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne? Oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve pazartesileri izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 5. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı çıktı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 4. bölümü izle! Uyanış: Büyük Selçuklu gelecek hafta neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Melikşah'ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk'ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?

Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer'in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu'yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun'a açacak mıdır?

Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi'nin kapısını çalacaktır?

Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah'a yaklaşarak Terken'in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.

Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu'da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah'ın, Kuvel Kalesi'yle ilgili yeni planları ne olacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Şelemzar Emiri İlteber'in köşküne gizlice sızan Sencer, İlteber'in kızı Turna'ya yakalanmıştır. Turna, Sencer'e duyduğu sevgiyi hiçe sayıp, onu İlteber'in adamlarına teslim edecek midir? Bu olay ikisi arasında filizlenen sevgiyi etkileyecek midir?

Sencer, önüne çıkan zorlu badireleri atlatıp Rüstem ve Arslantaş'ı İlteber'in elinden kurtarabilecek midir? Bu sayede Batınilerin güvenini kazanıp Anadolu Türkmenleri'yle Melikşah arasında çıkması muhtemel savaşı önleyebilecek delilleri ele geçirebilecek midir?

Uzun aramaları neticesinde Sencer'in kim olduğunu öğrenmeyi başaran Yorgos, Sencer'i bulamayınca gecenin bir vakti Başulu'nun çadırına gizlice girmişti. Yoksa intikamını almaya çadırda yalnız başına uyumakta olan Başulu'yu öldürerek mi başlayacaktır?

Kalemi kılıca yoldaş eyleyen Nizamülmülk'ün İsfahan'a getirdiği Büyük İslam Âlimi Gazali, Batınilere karşı nasıl bir faaliyete girişecektir?

Casus olduğundan şüphelendiği iki kişinin peşinden yolladığı adamların öldüğünü öğrenip çılgına dönen Andreas, askerlerinin intikamını nasıl alacaktır? Casus olduklarını bildiği iki adamın aslında Melikşah ve Kamaç olduğunu öğrenecek midir?

Eline geçirdiği, Elçin'in ihanetinin bir vesikası sayılacak olan vasiyeti Sultan Melikşah'a ulaştırmak ve onu Elçin hususunda uyarmak isteyen Terken, avlak yolunda ölümcül bir kaza geçirip, hamile haliyle kanlar içinde kalmıştı. Terken ve karnındaki bebeğin akıbeti ne olacaktır?

Avlakta Sultan Melikşah ve Tapar ile Anadolu emirliği üzerine tartışan ve Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken Elçin'in fırlattığı ok Melikşah'ı öldürecek midir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…