Üsküdar Üniversitesi, dijitalleşmeye odaklandı
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Üsküdar Üniversitesi, dijitalleşmeye odaklandı

Teknolojiyi yakından takip eden ve eğitimde dijitalleşmeyi önemseyen Üsküdar Üniversitesi, vizyon toplantılarının ikincisini "dijitalleşme odaklı" gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi, dijitalleşmeye odaklandı
22.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:25

Yükseköğretim kurumları arasında bir ilki gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi, dünya ölçeğinde üniversitelerin dijitale dönüşümünü ve bu alandaki pozisyonunu her yönüyle ele aldı. Toplantıda dijitalleşme sürecinde Üsküdar Üniversitesinin kurumsal vizyonu, stratejileri ve hedefleri konuşuldu.

Geleceğe daha emin adımlarla yürümek üzere hayata geçirilen vizyon toplantılarının ikincisi pandemi dolayısıyla açık havada, Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke bahçesinde gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Konuk, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Sırrı Akbaba'nın katıldığı toplantıda Genel Sekreter Selçuk Uysaler, senato üyeleri ile üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.

Toplantının moderatörlüğünü bu yıl da Megawatt Ajans Hizmetleri A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Yücel İletişim ve Yönetim Danışmanlığı bünyesinde markalara danışmanlık veren Tolga Yücel yaptı.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: "Geleceğin dünyası çok net; dijitalleşme mutlaka olacak"

Üsküdar Üniversitesi olarak pandemi krizinin başından beri çok iyi bir şekilde hareket edildiğini belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, şunları söyledi:

"Diğer üniversitelerin yapamadığını yaptık. Yaptığımız şey aslında krizde çok iyi bir reaksiyon vermek. Online eğitimde arşa çıktık falan gibi bir durum yok. Çünkü online eğitim çok uzun zamandır dünya çapında uygulanan, çok büyük maliyetlerle pazarlanan, satılan çok büyük bütçeli çok büyük bir işlem. Ve şu anda da dünyada büyük üniversiteler, büyük teknoloji şirketleri pandemi sonrasında hızlı bir biçimde iş birliğine girmişler. Ortak üniversite teknoloji platformları kuruluyor. Çünkü geleceğin dünyası çok net. Dijitalleşme bu işin bir yerinde mutlaka olacak. Ama biz şuna karar vermek durumundayız. Bizim kısa, orta, uzun vadeli planlarımızın olması lazım. Burada bugün yapacağımız arama toplantısı da ilk elden dijitalleşmeyi nasıl kullanacağımızı tespit etmeyi hedefleyecek."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Önem, öncelik ve hedefi belirlemek gerek"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise dijital dönüşümün çok önemli olduğunu belirtti. Tarhan, "Dünyada hızlı bir değişim var. Bu değişime doğru pozisyon alırsak bizi ilerletir. Yanlış pozisyon alırsak yarıda kalırız. Burada ciddi bir rekabet avantajı yakalamamız gerekiyor. Bunun için de orta takım oluşturmamız gerekiyor. Şu anda dijital dönüşüm gerekli mi değil mi diye konuşmak anlamsız. Çünkü dijital dönüşüm şu anda kaçınılmaz. O halde biz bunu bize nasıl uygun hale getirebiliriz konusunu konuşacağız. Bu arada önemsediğim kendi iki iç modelimizi oluşturmamız lazım. Bunu yaparken bize en uygun olan nedir, nasıl bağlanabiliriz? İkincisi de stratejimizi oluşturmamız gerekiyor. Önem, öncelik ve hedefi belirlemek gerek. Bunlar içinde buradaki herkesin çeşitli açılarda değerlendirmeler yapıp buna göre yol haritasını çizmemiz lazım" diye konuştu.

Dijital alanda Üsküdar konuşuldu

Toplantıda, dijitalleşme sürecinde Üsküdar Üniversitesinin kurumsal vizyonu, stratejileri ve hedefleri konuşuldu.

Sonrasında strateji, hedef ve iş planı entegrasyonu genel katılım çalışması bütün katılımcılar ile değerlendirildi.

Kaynak: Bültenler

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