Üsküdar'da görme engellilere otobüs durağı engeli

Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde yakın zamanda otobüs durağı yapıldı ancak durak konulurken, görme engelliler unutuldu. Durak görme engellilerin yön bulmasına ve daha güvenli yürümelerine yardımcı olan sarı şeridin üzerine yapıldı. Sarı şeridi takip ederek kaldırımda yürüyen görme engelliler, aniden karşılarına çıkan durak nedeniyle zorluk yaşıyor. Durağın günlük hayatta karşılaştıkları engellerden sadece biri olduğunu söyleyen engelliler, özellikle son dönemde sayıları giderek artan ve yol kenarlarına ya da direklere bağlanan elektrikli scooterların da kendilerine büyük zorluk yaşattığını dile getiriyor. Yine metrolarda kendileri için bariyer olmaması ile sarı şeritlerin yetersiz kalması ile ilgili yetkililerin daha duyarlı davranmasını beklediklerini dile getiriyor.

"DURAĞI ÇOK GÜZEL DÜŞÜNMÜŞLER, BİZ ENGELLİLERİ DÜŞÜNMEMİŞLER"

"BİZİM HAYATIMIZI ZORLAŞTIRAN GÖRENLER"

ELEKTRİKLİ SCOOTERLARA DİKKAT ÇEKTİ