Ural Aküzüm'ün Cezasına Yapılan İtiraz Reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 14 Eylül 2017 tarihli kararlarını açıkladı.



Galatasaray'ın, kulübün yöneticilerinden Ural Aküzüm'ün aldığı cezaya ettiği itirazın reddedildiği açıklanırken, Gençlerbirliği oyuncusu Toko Rantie'nin 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL'lik para cezası, 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 666 TL'ye para cezasına çevrildi.



TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"1. E.2017/318 - K.2017/341



Düzce Spor Kulübü'nün, futbolcu Rıdvan Sağlam ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.07.2017 tarih ve E.2017/289 - K.2017/326 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Düzce Spor Kulübü'nün feragatı nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



2. E.2017/319 - K.2017/342



MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, futbolcu Emre Şahin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.07.2017 tarih ve E.2017/281 - K.2017/319 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Duruşma isteminin reddine,



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



3. E.2017/320 - K.2017/343



Altay Spor Kulübü'nün, futbolcu Serkan Silan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve E.2017/156 - K.2017/238 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



4. E.2017/322 - K.2017/344



Futbolcu Cüneyt Çelik'in, Kahramanmaraş Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.06.2017 tarih ve E.2017/139 - K.2017/312 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



5. E.2017/346 - K.2017/345



Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Tokelo Anthony Rantie'in, PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/53 - K.2017-2018/66 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Tokelo Anthony Rantie hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1/3 oranında indirim uygulanması suretiyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



6. E.2017/347 - K.2017/346



Atiker Konya Spor Kulübü'nün ve kulüp başkanı Fatih Yılmaz'ın, PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/45 - K.2017-2018/76 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Atiker Konya Spor Kulübü'nün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



Kulüp başkanı Fatih Yılmaz'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



7. E.2017/348 - K.2017/347



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin, kulüp yöneticisi Ural Aküzüm hakkındaki PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/44 - K.2017-2018/74 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Kulüp yöneticisi Ural Aküzüm'ün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



8. E.2017/349 - K.2017/348



Silivri Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Yusuf Onur Arıkan hakkındaki PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/60 - K.2017-2018/84 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Kulüp futbolcusu Yusuf Onur Arıkan'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



9. E.2017/350 - K.2017/349



Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/68 - K.2017-2018/70 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Duruşma isteminin reddine,



Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



10. E.2017/352 - K.2017/350



MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, futbolcusu Olanrewaju Muhammed Kehinde hakkındaki PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/56 - K.2017-2018/57 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Kulüp futbolcusu Olanrewaju Muhammed Kehinde'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." - İstanbul