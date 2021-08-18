Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı
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Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Instagram hesabında 13 milyon takipçiye ulaşmasını paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ancak Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına "Bu kim", "Hadise nerede" gibi yorumlar geldi.

Oyuncu Kaan Yıldırım'la çalkantılı aşkını noktaladıktan sonra İş insanı Mehmet Dinçerle aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.

HADİSE'Yİ TANIMAKTA ZORLANDILAR

Ancak Hadise'nin "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düştüğü paylaşımdaki fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandığını yazdı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Hadise'nin yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa peş peşe yorumlar geldi. Hayranları, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını belirtti. Fotoğrafın altına "Bu kim", "Hadise nerede", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

İşte Hadise'nin pozu ve gelen yorumlardan bazıları:

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı - Haberler Magazin
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