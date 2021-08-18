Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Instagram hesabında 13 milyon takipçiye ulaşmasını paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ancak Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına "Bu kim", "Hadise nerede" gibi yorumlar geldi.