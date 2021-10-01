Ünlü sanatçı Tolga Yüce, yeni filmi için Kapadokya'ya gitti

Ünlü oyuncu Tolga Yüce de yeni filminin afiş ve tanıtım çekimleri için gittiği Kapadokya'da Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"KAPADOKYA'NIN TARİHİNE HAYRAN KALDIK"

Yüce "Anadolu'nun nadide yerleşim yerlerinden biri olan Kapadokya, 60 milyon yıllık bir geçmişe dayanıyor. Büyüleyici atmosferiyle birlikte bugün birbirinden farklı otellerde konaklama imkanına erişeceğiniz, pek çok özellikleriyle ve doğal yapısıyla birlikte harika bir tatilin tadını çıkartacağınız Kapadokya'da Garden Inn Cappadocia işletmecisi değerli dostum Mustafa Erdem ile bölgenin tarihi ve turistik merkezlerine bir kez daha hayran kaldık. Benim için Garden Inn Cappadocia Kapadokya'nın incisidir" dedi.

"KAPADOKYA TURİZM ELÇİSİDİR"

Yüce Vatan'a yaptığı özel açıklamalarda Kapadokya bölgesinde hizmet veren Birge Turizm A.Ş. sahibi, "Kadim dostum Serkan Başar benim için Kapadokya'nın turizm elçisidir. Bilim kültür ve bölge turizmi için Kapadokya'da çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyorum. Var ol dostum" ifadelerini kullandı.

Tolga Yüce, Kapadokya çekimlerinde çekim ekibini yalnız bırakmayan iş insanı Yusuf Güzel'e ayrıca teşekkür etti.

Haberler.com - Magazin Haberleri