Ünlü sanatçı Aylin Coşkun'dan üzen haber
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Ünlü sanatçı Aylin Coşkun'dan üzen haber

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun'dan üzen haber
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Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandığını açıkladı. İşte Coşkun'un sağlık durumu hakkındaki son gelişmeler...

Eşi Volkan Aslan ile mutlu beraberliği olan sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandı.

"DİKKATSİZ BİR VATANDAŞ HEPİMİZİ YAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Coşkun, "Covid-19 salgını ilk çıktığı günden beri sebze ve meyveleri eldivenle tutup yıkıyordum. Ancak dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı. Tek duam bu hastalığın anneme bulaşmamış olması. Lütfen benimle temas kuranlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun'dan üzen haber
Ünlü sanatçı Aylin Coşkun'dan üzen haber

Kaynak: Snob Magazin

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