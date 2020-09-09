Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitim mi yapacak? Uzaktan eğitime geçen üniversiteler neler? Üniversiteler açılacak mı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, YÖK'e göderdiği görüş yazısında, üniversitelerin mümkün olduğu ölçüde uzaktan eğitim yapmaları tavsiye edilmişti. Peki, hangi üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı?

YÖK son dakika haberleri sorgulanıyor. Üniversitelerin açılışına ilişkin açıklamada bulunan YÖK Başkanı Yekta Saraç, eğitim başlayacağı tarihi belirtmişti. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı önerisiyle birlikte birçok üniversite uzaktan eğitim sistemine geçtiğini bildirdi. İşte, ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' açıklamasında bulunmuştu. Gelişmenin ardından bazı üniversiteler uzaktan eğitime geçtiklerini belirtti.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Koronavirüs riski henüz etkisini azalmış değil ve bu nedenle çeşitli yükseköğretim kurumu da bunu göz önünde bulundurarak uzaktan eğitime geçtiklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın YÖK'e gönderdiği görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerilmişti.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER

İstanbul Üniversitesi

" Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır.

Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine, küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesine karar verilmiştir.

Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan dersler, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS'ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılacaktır."

Balıkesir Üniversitesi

Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre Tıp Fakültesi, 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecekler. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek. Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum."

Yozgat Bozok Üniversitesi

"2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için 'Uzaktan Eğitim' kararı almış bulunmaktayız. Bu karar tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımız için planlanan bir eğitim-öğretim müfredatı olarak hayata geçecektir. Alınan bu kararda elbette Sağlık Bakanlığımızın konu ile ilgili görüşleri doğrultusunda YÖK'ün tavsiyeleri esas olmakla birlikte Yozgat Valimizin Başkanlığında oluşturulan İl Pandemi kurulunun aldığı kararlar ve sonrasında Senatomuzla gerçekleştirilen toplantıdan çıkan ortak görüş etkili olmuştur. Sizlerle bir arada olabilmenin, yüz yüze eğitimin imkanlarını konuşup, şartları olgunlaştırmaya çalışırken yine neticesi sizler ve üniversitemiz için en sağlıklısı olacağına inandığımız bu kararın yeni eğitim-öğretim yılı için hayırlı olması temennimizdir. Pandemi sürecinin seyrine göre Senatomuz sizlerle karma eğitim temelinde yüz yüze eğitimin imkanları üzerinde yeni kararlar alabilecektir."



Munzur Üniversitesi

''Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra 07.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato kararı sonucunda, Covid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında 5 Ekim'de başlayacak 2020-2021 akademik yılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır."

Akdeniz Üniversitesi

"Üniversitemizin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğuna inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun salgına dair hazırladığı raporların salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim öğretim usulünün, 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak karar değerli aile üyelerimizde paylaşılacaktır."

DOKAP Bölgesi Üniversiteleri

Yükseköğretim Kurulu'nun "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi", Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri, pandeminin ülkemizde geldiği son durum, öğrencilerin seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve sürdürülebilir eğitim öğretim süreçleri gibi birçok faktör ve bunların salgının yayılması üzerindeki etkisi detaylı olarak değerlendirilmiş ve 2020-2021 akademik yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretimin büyük oranda dijital imkanlar kullanılarak UZAKTAN ÖĞRETİM yöntemiyle yapılmasına,

Pandemi döneminde eğitim-öğretimin kalitesinin artması ve öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 15 üniversitenin uzaktan öğretimde iş birliği içerisinde hareket etmelerine,

Öğrencilerin, 15 Üniversitenin mevcut şartlarda kütüphane v.b. kampüs imkanlarını kullanabilmelerine,

Eğitim öğretim süreciyle ilgili ayrıntılı kararların Üniversite Senatoları tarafından alınarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.

Uzaktan eğitime geçen diğer üniversiteler

Aşağıdaki üniversiteler üniversitenin resmi internet adresinden veya sosyal medya hesaplarından uzaktan eğitim ile alakalı aldıkları kararı bildirdi. Ayrıca bir kısmı tamamen olmak üzere bir bölümü de kısmi olarak uzaktan eğitime geçti.

Boğaziçi Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Munzur Üniversitesi

ODTÜ

Uludağ Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

İskenderun Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sakarya ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri

Konya Selçuk, Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversiteleri