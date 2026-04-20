Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Japonya’nın kuzeyinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi; ilk dalganın kıyıya ulaştığı anlar görüntülere yansıdı, yetkililer acil tahliye çağrısı yaptı.

İLK DALGANIN KIYIYA ULAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Depremin ardından oluşan ilk tsunami dalgasının Japonya kıyılarına ulaştığı anlar kaydedildi. Görüntülerde deniz seviyesinin aniden yükseldiği ve suyun kıyı hattına doğru ilerlediği net şekilde görülürken, dalganın yaklaşık 40 santimetre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Japan Broadcasting Corporation (NHK), bu ilk dalganın daha büyük ve yıkıcı dalgaların habercisi olabileceğini duyurdu.

3 METREYE KADAR DALGA BEKLENTİSİ

NHK’nin aktardığına göre, özellikle Iwate Prefektörlüğü ile Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu risk üzerine yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara vakit kaybetmeden yüksek bölgelere çıkmaları çağrısı yaptı.

ART ARDA DALGA UYARISI

Resmi açıklamalarda tsunami dalgalarının tek bir dalgayla sınırlı kalmayacağı, birden fazla dalganın peş peşe kıyıya ulaşabileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç gelebileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulmasını isterken, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı. Olası hasarın belirlenmesi için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

