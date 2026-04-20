Haberler

Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya’nın kuzeyinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk dalganın kıyıya ulaştığı anlar görüntülere yansırken, 40 santimetrelik yükselme kaydedildi. Yetkililer, bu dalganın daha büyüklerinin habercisi olabileceğini belirterek Iwate ve Hokkaido için 3 metreye kadar dalga uyarısı yaptı ve kıyı bölgelerinde yaşayanlara acil tahliye çağrısında bulundu.

İLK DALGANIN KIYIYA ULAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Depremin ardından oluşan ilk tsunami dalgasının Japonya kıyılarına ulaştığı anlar kaydedildi. Görüntülerde deniz seviyesinin aniden yükseldiği ve suyun kıyı hattına doğru ilerlediği net şekilde görülürken, dalganın yaklaşık 40 santimetre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Japan Broadcasting Corporation (NHK), bu ilk dalganın daha büyük ve yıkıcı dalgaların habercisi olabileceğini duyurdu.

3 METREYE KADAR DALGA BEKLENTİSİ

NHK’nin aktardığına göre, özellikle Iwate Prefektörlüğü ile Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu risk üzerine yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara vakit kaybetmeden yüksek bölgelere çıkmaları çağrısı yaptı.

ART ARDA DALGA UYARISI

Resmi açıklamalarda tsunami dalgalarının tek bir dalgayla sınırlı kalmayacağı, birden fazla dalganın peş peşe kıyıya ulaşabileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç gelebileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulmasını isterken, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı. Olası hasarın belirlenmesi için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

