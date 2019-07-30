Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı

Başkent Ankara, Nogay Türkleri derneklerinin 1. Uluslararası Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Merkezi Ankara'da bulunan Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Norveç Nogay Türkleri Derneği tarafından organize edilen 1. Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı'na çok sayıda Nogay Türkleri dernek ve vakfı katıldı.

DÜNYA NOGAYLARI ANKARA'DA TOPLANDI

Çalıştaya Ankara,Eskişehir,İstanbul ve Balıkesir'den 5 Nogay Türkleri Derneği ile Hollanda Nogay Vakfı Başkanı Orhan Demirci, Norveç Nogay Türkleri Derneği Başkanı Nizamettin Demirez, Almanya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Fatih Polat, Romanya Nogay Birliği Başkanı Zait Nasipali, Hacıkala Rusya Nogayları Tarihi Kültürel Anıtlar Vakfı Başkanı Arslanbek Sultanbekov ve İsveç Nogay Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Melisa Hediye Demirci katıldı.Türkiye'den ise,Balıkesir Nogay Türkleri Dernek Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir eski Milletvekili İsmail Özgün, Eskişehir Nogay Türkleri Dernek Başkanı Faruk Karatay,İstanbul Nogay Türkleri Dernek Başkanı Veysel Demir yer aldı..Çalıştayda ayrıca Gölcük eski Kaymakamı Mustafa Altıntaş katıldı..

Nogay Türkleri Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan Norveç Nogay Türkleri Derneği Başkanı Nizamettin Demirez, özelikle Avrupa'da yaşayan Nogay Türkleri derneklerinin çalışmalarının Avrupadaki genç nesiller üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş ise konuşmasında, Dünya Nogay Türklerini Ankara'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, son yıllarda Nogay dernekleri ile müşterek olarak yaptıkları çalışmaların uluslararası organizasyonlara dönüşmesi ve sürekliliğinin devam etmesinin Nogay Türkleri arasındaki kaynaşmaya çok önemli katkılar sağladığını ifade etti.

ULUSLARARASI NOGAY TÜRKLERİ FUTBOL ŞAMPİYONASI'NIN 5.Sİ TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Geçen yıl 4.sü Amsterdam'da yapılan Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nın ardından Almanya'da düzenlenmesi planan 5. şampiyonanın Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili olarak Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Ömer Aktürk, daha önce Oslo'da ardından Amsterdam'da yapılan şampiyonlara Rusya, Hollanda, Romanya, İsveç, Almanya ve Norveç'te yaşayan Nogay Türkleri futbol takımlarının sorunsuz olarak katıldıklarını ancak bu her iki şampiyonaya Türkiye ekibinin vize sorunları nedeniyle katılamadığını belirterek,vize sorunu aşılamadığı için 5. Uluslararası Nogay Türkleri Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti.

ULUSLARARASI NOGAY FUTBOL ŞAMPİYONASI 2020'DE ALMANYA, 2024'DE MOSKOVA'DA DÜZENLENECEK

Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nın 6.sının Almanya'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Almanya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Fatih Polat, 2020' de Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya Türkiye ekibinin vize sorunları yaşamaması için şimdiden çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Çalıştayda Nogay Futbol Şampiyonası'nın Almanya'nın ardından 2021'de Romanya'da, 2022 yılında ise İsveç'te organize edilmesi kararlaştırıldı. 2023 Yılında ülkemizin 100 kuruluş yıldönümünde Ankara'da düzenlececek olan organizasyonun 10. şampiyonası Moskova'da 2024 yılında yapılacak. Hacıkala Rusya Nogayları Tarihi Kültürel Anıtlar Vakfı Başkanı Arslanbek Sultanbekov,şampiyonanın ilk düzenlendiği yer olan Moskova'da 10. şampiyonayı da büyük kutlamalarla hazırlayacaklarını söyledi.Aslanbek Sultabekov ayrıca, Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nın adını, Sınırsız Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası olarak değiştirileceğini belirtti.Nogayların bugün halen Kazakistan, Rusya Federasyonu, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa'da birçok ülkede yaşadıklarını ve bu nedenle aradaki sınırları kaldırarak " Sınırsız " ibaresini kullanacaklarını söyledi.

SABANTOY ŞÖLENİ 2020 YILINDA DÜZENLENECEK

Gölcük eski Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Nogay Türklerinin baharı karşılama şöleni olan Sabantoy'un son iki yıldır terör eylemlerinde şehit olan askerlerimizin aziz hatıralarına duyulan saygıdan ötürü ertelendiğini belirterek, Sabantoy Şöleninin önümüzdeki yıl Şereflikoçhisar'a bağlı Akin Köyü'nde yapılacağını söyledi.

Nogay Türkleri Bülteni Haber Sorumlusu Hakan Benli ise Nogay Türkleri Çalıştayı'nın Türkiye Nogay Türkleri Federasyonu'nun kurulması için yapılan çalışmaları yeniden gündeme getirmek için uygun bir zemin hazırladığını belirterek, Rusya,Avrupa ve Türkiye'deki Nogay Türkleri derneklerinin önce federasyon ve ardındanuluslararası Nogay Türkleri Konfederasyonunu kurmalarının gerekliliğine işaret etti.