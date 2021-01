Uluslararası eğitim dünyası 'Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde bir araya gelecek

Yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı, Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) 6 Mart'ta 8'nci kez gerçekleşecek. Zirvenin bu yılki ana teması ise eğitimde dijitalleşme çerçevesinde bilgi toplumundan 'süper akıllı toplum'a geçiş olarak da ifade edilen Toplum 5.0 olacak. ETZ, pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl katılımcılarını zenginleştirilmiş dijital etkinlik tasarımı ile çevrim içi ortamda buluşturacak.

8 yıldır Türkiye'de eğitim ve teknoloji dünyasının paydaşlarını bir araya getiren Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ), her yıl olduğu gibi ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman birçok konuşmacıyla birlikte eğitim ve teknoloji dünyasının geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. Küresel salgının yarattığı pandemi sürecinden en çok etkilenen ve değişim yaşayan sektörlerden biri olan eğitim dünyasını derinlemesine ele alacak olan zirve, bu dönüşüm ışığında eğitimin ve eğitim teknolojilerinin nasıl şekillenmesi gerektiğini ve salgın sonrası uyum sürecini derinlemesine tartışacak. Uzaktan eğitime geçiş ve bu süreçte yaşananlar, öğretmen ve öğrencilerin değişime adaptasyonu ve akademik sürecin başarılı bir şekilde devam ettirilebilmesi, verimli bir eğitim-öğretim ortamı için öğretmenlerin nasıl yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiği gibi önemli konuların ele alınacağı zirvede eğitim teknolojilerinin, uzaktan eğitimin ve eğitim dünyasının tüm paydaşlarına hitap edecek.

"GELECEĞE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİYLE HAZIRLANMAK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gören zirvenin konuşmacıları arasında, her biri alanında uzman isimlerin yanı sıra Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Politikaları Koordinatörü Prof. Fernando Reimers, PISA Direktörü Andreas Schleicher ve psikolojinin duayen ismi Prof. Dr. Acar Baltaş olacak. Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül, "Böylesine büyük dönüşüm ve değişim dönemlerinde yapısal ve kültürel değişimler yaşanırken eğitim sistemlerinin değişmeden aynı kalması beklenemez. Değişimin kendisi bile dönüşüm göstermişken geleceğe eğitim teknolojileriyle hazırlanmanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Değişimi yönetmek ve eğitimle toplumsal dönüşüme yön vermek isteyen herkesi bu yıl da ETZ'ye bekliyoruz" dedi.

ZİRVE, TOPLUM 5.0 İLE EĞİTİMİN GELECEĞİNE ODAKLANDI

Toplum 5.0 ile birlikte bilgiye dayalı eğitimden yetkinlikleri geliştirmeye dayalı bir eğitime geçiş sürecinin başladığını vurgulayan Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül, "İçinde bulunduğumuz çağda, devrim niteliğindeki hızlı teknolojik değişimler gerçekleşmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel, politik değişimler kadar eğitim sistemi de bu değişimden payını almaktadır. Nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve robotik gibi dijital teknolojilerin gelişmesi ve yayılması toplumsal yaşamda da önemli değişiklikler yaratmaktadır. İnsan öğesinin niteliğine en doğrudan etkiyi yapan eğitim süreçleri de toplumla eş uyumlu biçimde değişmekte, dönüşmekte ve dijitalleşmektedir. Endüstri 4.0'ın getirdiği teknolojik yeniliklerin gerektirdiği insan gücünün niteliği de değişmiştir. Dolayısıyla insan gücü kaynağının niteliğinin artırılması ve gerekli yeni becerilerin kazandırılması açısından eğitim süreçleri teknolojiden ve insan kaynakları faaliyetlerinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle "Endüstri 4.0' yarışından kopmadan 'Toplum 5.0' felsefesini kavramamız ve ülke olarak teknolojik ve toplumsal dönüşümün getireceği değişimleri içselleştirebilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÜLKELERİN SINIRLARI KAPANDI ANCAK SANAL DÜNYANIN KAPILARI AÇILDI"

2019 yılında 200 milyar doları aşan küresel e-öğrenme pazar büyüklüğünün 2026 yılında yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Türkiye'de ise pazar büyüklüğünün 2023'te 200 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Online eğitim pazarındaki yükselişin devam edeceğinin altını çizen Ergül, "Pandemi süreciyle birlikte yeni beceriler ve farklı beceriler öğrenme terimleri bu dönemde herkes için oldukça önemli hale geldi. İlkokuldan üniversiteye, iş dünyasından bireysel gelişim yaşamak isteyenlere kadar tüm kademelerde etkili bir uzaktan öğretim süreci yönetebilmek için öğretmenlerin dijital becerilere sahip olması gerektiğinin önemi de fark edildi. Bu da online eğitim pazarının hızla büyümesine neden oldu. Bu salgın sona erdiğinde kendilerini geliştiren insanlar diğerlerinden bir değil on adım önde olacaklar. Bu yüzden şu zamana kadar merak ettiğimiz zamanımız olsa da öğrensek dediğimiz konuları öğrenmenin tam zamanı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, sadece beş yıl içinde bugün gerekli görülen becerilerin yüzde 35'i değişecek" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ ETZ'DE

Radyo D medya sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gören zirvenin konuşmacıları arasında Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Politikaları Koordinatörü Prof. Fernando Reimers, PISA Direktörü Andreas Schleicher ve Prof. Dr. Acar Baltaş var. Ana konuşmacılardan PISA Direktörü Andreas Schleicher teknolojinin eğitimde kullanımını ve öğrenmenin gerçekleşmesi için eğitim teknolojileri entegrasyonunun nasıl yapılması gerektiğinden bahsedecek. Andreas Schleicher, aynı zamanda farklı ülkelerde uygulanan eğitim teknolojilerini karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirerek katılımcılarla buluşturacak.

Eğitimde kaliteyi ve eşitliği iyileştirmek için dünyanın dört bir yanındaki bakanlar ve eğitim liderleriyle 20 yılı aşkın süredir çalışmalar yürüten Schleicher, öğrenmeye yönelik güncel ve etkili öğretim tasarımı, öğretim modelleri, stratejileri ve öğrenme araçlarını sunan oturumlar da öğretmenlerle bir araya gelecek.

Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Politikaları Programı Direktörü Prof. Dr. Fernando M. Reimers ise öğrencilerin 21. yüzyılda sivil katılım, çalışma ve yaşam için gerekli yeterlikleri geliştirmelerine yardımcı olan yenilikçi eğitim politikaları ve programları hakkında bilgi verecek. Fernando M. Reimers ayrıca küresel vatandaşlık eğitimi alanında ve eğitim politikalarının Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasıyla nasıl uyumlu hale getirileceği konularında da deneyimlerini aktaracak.

Psikolojinin duayen ismi Prof. Dr. Acar Baltaş ise eğitimin normalleşme sürecinde öğrencilerin ve eğitimcilerin yaşayacağı olası yeni sıkıntıları ve verimli olmanın ipuçlarını katılımcılar ile paylaşacak.

ETZ BU YIL ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK

Zenginleştirilmiş dijital etkinlik tasarımı ile ETZ, etkileşimli etkinleriyle katılımcılar için çevrim içi ortamda maksimum seviyede verimli hale getirilecek.

Eğitim ve teknolojiyle ilgili önemli konuların uzmanlar tarafından ele alınacağı etkinlikler, pratik çözümlerin paylaşılacağı atölyelerle desteklenirken program aralarında ise ünlü sanatçıların dans, müzik ve tiyatro gösterileriyle sanatla eğitim buluşturulacak. Zirvede aynı zamanda e-ölçme değerlendirme, öğretim tasarımı, etkileşimli öğrenme, eğitsel veri madenciliği, uzaktan eğitim sürecinin yönetimi, ters yüz öğrenme gibi başlıklar konuşulacak konular arasında yer alırken uygulama yaparak öğrenmek isteyen katılımcılar için birçok farklı konularda atölyeler gerçekleştirilecek.

Uzaktan eğitimde önemi bir kez daha anlaşılan öğrenci odaklı eğitimin standartlarının da yer alacağı zirvede, ISTE (The International Society for Technology in Education) tarafından belirlenen dijital vatandaşlık, yetkin öğrenme, yenilikçi ve küresel düşünme becerileri gibi birçok konu, alan uzmanları ve eğitim paydaşları tarafından tüm yönleriyle ele alınacak ve etkili teknoloji entegrasyonu örnekleri uygulamalı olarak paylaşılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı