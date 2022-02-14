Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor
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Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik işgale başlayacağı konuşulurken, Kiev yönetimi halkı savaş olasılığına karşı eğitmeye başladı. Ukrayna ordusu genç yaşlı demeden çok sayıda vatandaşa temel askeri eğitim bilgisi veriyor.
Tüm dünyanın dört gözle takip ettiği Ukrayna- Rusya hattında tansiyon giderek tırmanırken Kiev'de Ukrayna ordusu yedek birlikleri sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim bilgisi verdi.
Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014'ten bu yana sürerken iki ülke arasında savaş çıkacağı sözleri dünya kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialar gün geçtikçe yayılırken telefon diplomasisi de devam ediyor.
Putin ile Vladimir Zelenskiy dünya liderleri ile üst üste görüşmeler gerçekleştirirken cephede askeri sevkiyatlar ise sürüyor.
Ukrayna'da halk Rusya'ya karşı protestolarını arttırırken bir yandan da olası savaş ihtimaline karşı askeri eğitim almaya başladı.
Başkent Kiev'de yapılan Ukrayna ordusu yedek birlikleri, sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriyor. Askeri eğitime, genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı.