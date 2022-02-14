Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik işgale başlayacağı konuşulurken, Kiev yönetimi halkı savaş olasılığına karşı eğitmeye başladı. Ukrayna ordusu genç yaşlı demeden çok sayıda vatandaşa temel askeri eğitim bilgisi veriyor.

Tüm dünyanın dört gözle takip ettiği Ukrayna- Rusya hattında tansiyon giderek tırmanırken Kiev'de Ukrayna ordusu yedek birlikleri sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim bilgisi verdi.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014'ten bu yana sürerken iki ülke arasında savaş çıkacağı sözleri dünya kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialar gün geçtikçe yayılırken telefon diplomasisi de devam ediyor.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

Putin ile Vladimir Zelenskiy dünya liderleri ile üst üste görüşmeler gerçekleştirirken cephede askeri sevkiyatlar ise sürüyor.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

Ukrayna'da halk Rusya'ya karşı protestolarını arttırırken bir yandan da olası savaş ihtimaline karşı askeri eğitim almaya başladı.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

Başkent Kiev'de yapılan Ukrayna ordusu yedek birlikleri, sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriyor. Askeri eğitime, genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Washington, Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, ABD, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title