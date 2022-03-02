Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna'dan gelerek Türkiye'ye sığınmıştı. Ukrayna Büyükelçiliği, Haluk Levent'e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel