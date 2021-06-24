Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin geliştirdikleri BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?

Koronavirüs aşısı hakkında detaylar araştırılıyor. Koronovirüse karşı aşı geliştirerek dünyaca üne kavuşan Alman BioNTech firmasının kurucuları, insanlık için 2 milyar doz aşı üretti. Ama kendileri neredeyse 1.5 yıl sonra aşı oldu. Birçok ülkenin aşı geliştirdiği bilinirken; hangi aşı ne kadar etkili, hangi aşıyı olmalıyız sorularının da yanıtları sık sık araştırılmaya devam ediyor. Peki, Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?

Uğur Şahin aşı oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs aşısı hakkında araştırılan pek çok konu yer alıyor. Birçok ülkenin aşı geliştirdiği bilinirken; hangi aşı ne kadar etkili, hangi aşıyı olmalıyız sorularının da yanıtları sık sık araştırılmaya devam ediyor. Peki, Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?

UĞUR ŞAHİN AŞI OLDU MU?

BioNTech'in kurucusu iki Türk ile 200 çalışanının çift doz aşılanması daha yeni bitti. 56 yaşındaki Prof. Dr. Uğur Şahin, kendisi ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geç aşılanmasının nedenini şöyle anlattı: "Çalıştığımız ülkenin kanunları ve şirketin düzenlemeleri gereği, ürettiğimiz aşıyı kendimize yapmamıza bu zamana kadar izin verilmedi. Aşının öncelik listesinin dışına çıkılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor."

Şirketin üst kademelerinde yer alanlarla, klinikte çalışanların, yeni varyantların çıktığı bu süreçte riske girmesi yasak. Uğur, "Amacımız 2021'de 1.3 milyar doz üretmek. Bu da ancak 7/24 kesintisiz çalışma ile mümkün. Ekip üyelerimizi COVID-19'dan koruyabileceğimizden emin olmalıyız. Kanunen şirket çalışanlarını klinik denemelere bile dahil etmek mümkün değil" diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, dünyanın ilk acil kullanım onayı alan aşıyı Pfizer şirketi ile birlikte üretti. Çift, Almanya'nın en büyük nişanına layık görüldü.

Doğruluk Payı'nın araştırmalarında yer alan bilgiye göre Prof. Dr. Uğur Şahin şu ifadeleri kullandı:

Şu anda yasal olarak aşı yaptırmama izin verilmiyor. Elbette bunu mümkün kılmayı düşüyoruz. İş arkadaşlarımızın ve partnerlerimizin aşı olması bizim için daha önemli. Bu yüzden hedefimiz 2021'de 1.3 milyardan fazla doz üretmek ve bu sadece 7/24 gerçekten herhangi bir kesinti olmadan çalışmaya devam edilebilirse yapılabilir. İş arkadaşlarımızı ve ekip üyelerimizi COVID-19 enfeksiyonundan koruduğumuzdan emin olmalıyız çünkü bu kesinti, gecikme ve aşı dozlarının boşa harcanması anlamına gelecektir. Bu nedenle bizi destekleyen işbirliği yaptığımız ortaklarımız ve ekip üyelerimize Avrupa'ya sunulan kontenjandan bağımsız olarak fazladan bir parti sunmayı düşüyoruz. Yüksek bir öncelik söz konusu olduğunu biliyorsunuz. Aşının öncelik listesinin dışına alınmasına izin verilmiyor. Ayrıca bir başka önemli nokta klinik araştırmalara katılmamıza bile izin verilmedi çünkü yasa gereği şirket çalışanlarına klinik denemelere dahil etmek mümkün değil. Bu gerçekten iyi bir durum. Şimdi tüm şirketlerimizin ve ekiplerimizin işlevselliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz daha önemli bir sorunla başa çıkmak zorundayız. Bu nedenle buna ihtiyaç var. Bunun için yasal ve adil bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum."