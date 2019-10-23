UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Real Madrid: 1 (Maç sonucu)

23.10.2019 00:05

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında karşılaştığı Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Andone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Courtois'dan geri geldi.

11. dakikada sağ çaprazdan Seri'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Andone'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Courtois kornere çeldi.

14. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Benzema'nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrygo topla buluştu. Rodrygo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

18. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard'ın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Kroos'un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Kroos'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard'ın Luyindama'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

38. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Belhanda'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Courtois'a da kaldı.

41. dakikada sağ taraftan Kroos'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Benzema'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Benzema ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hazard'ın sol çaprazda dar açıda yaptığı vuruşta kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada ceza yayı üzerinden Benzema'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hazard'ın kaleci Muslera'yı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

75. dakikada sol taraftan Marcelo'nun pasında topla buluşan Benzema'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

84. dakikada sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa ön direkte N'zonzi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato xx, Lorenzo Manganelli xx, Alessandro Giallatini xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama x, Marcao x, Nagatomo x, N'zonzi xx, Donk xx (Feghouli dk. 46 xx), Seri xx (Emre Mor dk. 75 x), Belhanda x (Ömer Bayram dk. 66 x), Babel x, Andone xx

Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Real Madrid: Courtois xx, Carvajal xx, Varane xx, Ramos xx, Marcelo xx, Casemiro xx, Kross xxx, Valverde xx (Rodriguez dk. 79 x), Rodrygo xx (Jovic dk. 82 ?), Hazard xxx (Vinicius dk. 79 x), Benzama xx

Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Isco

Teknik Direktör: Zinedine Zidane

Gol: Kroos (dk. 18) (Real Madrid)

Sarı kartlar: Seri, N'zonzi (Galatasaray), Kroos, Courtois (Real Madrid)

(İHA)

Kaynak: İHA