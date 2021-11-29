'Üç harfliler Mısır piramitlerinde adına kurban kesecek' diyerek dolandırmış

ALMANYA'da kardiyoloji ve dahiliye uzmanı olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Güray Köse (51), Türkiye'de kendisini 'şifacı' olarak tanıtan Ayhan G. (60) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kanser hastası olan, çocukluğundan beri korkuya dayalı psikolojik sorun yaşadığını belirten Dr. Köse, kendisini Mısır kökenli olarak tanıtan kadının, üç harflilerin kendisi adına Mısır piramitlerinde kurban keseceğini söyleyerek, 21 bin euro dolandırdığını öne sürdü.

Yılın 3 ayını Türkiye'de, 9 ayını Almanya'da geçiren Kardiyoloji ve Dahiliye Uzmanı Dr. Güray Köse, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 'dini inanç ve duygularının kötüye kullanılması' suretiyle dolandırıldığını öne sürdü. Savcılıktaki ifadesinde Güray Köse, çocukluğundan beri korkuya dayalı psikolojik sorun yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

?Dr. Güray Köse, doktorlar yaklaşık 3 aylık ömrü kaldığını söylemesine rağmen son nefesine kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.