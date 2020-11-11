TUZLA'DA ÖZGÜR K.'NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİKŞKİN EŞİ VE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHATuzla'da Özgür K.'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Zeliha K., "Eşi kasten öldürmek", Mehmet T. ve kardeşi Cihat T. de, "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Tuzla'da Özgür K.'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Zeliha K., "Eşi kasten öldürmek", Mehmet T. ve kardeşi Cihat T. de, "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Zeliha K.'nın kardeşi ve Edanur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Özgür K.'yı sopa ile öldürdüğünü kabul eden Cihat T., sorgusunda, "Özgür'ü kendi arabasında bulunan sopa ile ben öldürdüm. Zeliha o akşam 'Özgür'ün bildikleriyle ölmesi gerekiyor, O'nu paketleyin' şeklinde söylemde bulunmuştu" dedi.

Tuzla'da Özgür K.'nın 9 Kasım Pazartesi günü öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Zeliha K., kardeşi Zehra A. G., Edanur A., Mehmet T. ve kardeşi Cihat T., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

SOPAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİCihat T. mahkemedeki sorgusunda olay günü Özgür K., eşi Zeliha K., kardeşi Mehmet T., Zehra A. G. ve Edanud A. ile birlikte Aydos Ormanı'na gittiklerini söyledi. Cihat T, sorgusunda Özgür K.'yı sopa öldürdüğünü kabul ederek, "O akşam Zeliha hedefine ulaştı. Hepimizi kullandı. Alkollüydüm. Özgür'ü kendi arabasında bulunan sopayla vurarak ben öldürdüm. Zeliha, 'bu akşam Özgür'ün bildikleriyle ölmesi gerekiyor. O'nu paketleyin' şeklinde söylemde bulunmuştu. Olay bu şekilde meydana gelmiştir" dedi. Cihat T.'nin kardeşi Mehmet T. de sorgusunda, diğer şüpheliler ile birlikte iki araçla Aydos Ormanı'na gittiklerini, burada Özgür K.'ya vurduğunu belirterek, olayın meydana gelmesinde Özgür K.'nın eşi Zeliha K.'yı suçladı. Mehmet T., "Aydos Ormanı'na çıkmadan önce karısı 'Özgür'ü bayılt gerisini ben hallederimö dedi. Aydos da ben birkaç kez Özgür'e vurdum. Daha sonra Akfırat tarafına gittik. Zeliha, 'her şeyin bittiğini göreceğim' dedi. Ben Özgür'ü son gördüğümde yaşıyordu. En son yanına Zeliha ve Cihat gitti. Olay bundan ibarettir" dedi.Olay günü Aydos Ormanı'na gittiklerini söyleyen eşi Özgür K.'nın eşi Zeliha K., "Mehmet T. eşimi araçtan indirdi. O'na bir kez vurdu. Özgür aşağıya yuvarlandı. Cihat ve Mehmet arkasından gittiler. Biz ne olduğunu orada göremedik. Bir süre sonra Özgür'ü araca bindirdiler. Akfırat'a gittik. Yolda bir yerde durduk. Bizim görüşümüzde değildiler. Mehmet yanımıza geldi, 'ben daha da yapmayacağım' tarzında cümleler kurdu. Belli bir zaman sonra Cihat geldi ve 'iş bitti' dedi. Ben Cihat'tan kesinlikle Özgür'ü öldürmesini istemedim. Bunun için sopa vermedim. Herhangi bir sopayla vurmasını da istemedim" dedi. Diğer iki şüpheli de olayla ilgisi olmadığını söylediler. Mahkeme, Özgür K.'nın eşi Zehra K.'yı, "Eşi kasten öldürmek", Cihat T. ve kardeşi Mehmet T.'yi de "kasten öldürmek" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Zehra A.G. ve Edanur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Görüntü dökümü: ----------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ölen kişinin fotoğrafı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı