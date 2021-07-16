Tuz Gölü kurudu mu? Tuz Gölü neden kurudu? Tuz Gölü nerede?

Konya'da Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerinin nedeninin, su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Tuz Gölü kurudu mu? sorusu da yanıt buldu. Peki, Tuz Gölü neden kurudu? Tuz Gölü nerede?

Tuz Gölü kurudu mu? sorusunun yanıtı flamingoların can vermesinin gündeme gelmesinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü'nde yılda 5 bin ila 10 bin arasında yavru flamingo kuluçkadan çıkıyor.

TUZ GÖLÜ KURUDU MU?

Tarım alanları, dereler, göller ve dahaTürkiye'nin dört bir yanı kuraklığın etkisi altında. Yağışların azalması ve sıcaklığın artmasıyla birlikte Van Gölü'nden sonra Tuz Gölü'nde de kuruma meydana geldi.

Gölü besleyen su kanallarının önü köylüler tarafından bentler çekilerek kapatıldığı için kuluçkadan çıkan flamingoların da su ve beslenme alanları daralıyor. Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, bölgede binlerce yavrunun öldüğünü ve bunun bir katliam olduğunu söyledi.

SU GİRİŞİ OLMAZSA BESİN KAYNAKLARI TÜKENİR'

Tuz Gölü'ne su girişlerinin kesilmesiyle besin kaynaklarının üreyemeyeceğini belirten Arslan, Besin kaynaklarının olmamasının ana faktörlerinden biri de yeteri kadar bölgeye tatlı su girişinin olmaması. Büyük ihtimalle oradaki çiftçiler, kendi topraklarını sulayabilmeleri için yeterince yağış olmayınca da bölgeyi besleyen akarsuların önünü keserek, vahşi sulama yönünde yaptıkları hareketten dolayı flamingoların besin kaynağını oluşturan bölgeye yeteri kadar tatlı su girişi olmaması. Flamingoların ana besin kaynağı eklem bacaklılar, artemia salina gibi küçük organizmaların yeteri kadar çoğalmasını engellemiş. Bu canlıların flamingo popülasyonunun bulunduğu yerlerde ürememesi demek, flamingo yavrularının da yeteri kadar beslenmemesini sağlar dedi.

"BİNLERCE YAVRU FLAMİNGO ÖLDÜ"

Tuz Gölüne kuşları gözlemlemek için gelen Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, yüzlerce yavru flamingonun öldüğünü gözlemledi.

Gölü besleyen Ulukışla köyündeki sulama kanalının da önüne bent çekildiğini belirten Tunç, şunları söyledi: "Bölgedeki sulama kanalarının içinde iddia edildiği gibi su yok değil, su var. Ancak önüne bentler kurularak vahşi sulamayla tarlaların başına aktarılmış. Buradan Tuz Gölü'ne bir damla su gitmiyor ve hayvanların içecekleri ve beslenecekleri alan bırakılmıyor. Ben yetkilere sesleniyorum; bu konuya duyarlı olalım. Bu bölgede binlerce yavrumuz öldü. Yarın çocuklarımıza göstereceğimiz bir dünya kalmayacak. Bunun sorumlusu hepimiz olacağız."

"8 YILDIR BÖYLESİ OLMADI"

Devam eden açıklamalarında Tunç, "Her yıl 5 bin ila 10 bin yavru kuluçkadan çıkıyordu. Bu yıl 5 bin civarındaydı ve çoğu öldü. Tuz Gölü'nde su 1.5 kilometre çekildi. Tuz Gölü'ne BOTAŞ su bırakıyor ve bize destek oluyorlar. BOTAŞ'ın bıraktığı su yetmiyor. Gördüğünüz bölgede yukarı kısımdan Şereflikoçhisar kesiyor, aşağıdan Konya kesiyor ve buradan Aksaray suyu kesiyor. Tuz Gölü bu nedenlerden beslenemiyor. Tuz Gölü'nün son hali bu şekilde. Bu mevsimde bu şekilde olması hiç normal değil. Zaten bölgemizde de yağış yok. Bir de su girişleri kapanırsa maalesef Tuz Gölü ölür. Bu flamingoların ölümümün tek sebebi bu su kaynaklarına bent kurarak tarımsal sulamada suyu kullanmalarıdır. Bölgede 8 yıldır hiç bu şekilde flamingo ölümü olmamıştı." diye konuştu.