Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler, İran güvenlik güçlerinin döverek paralarını aldığını iddia etti

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve çoğunluğunu Afganların oluşturduğu düzensiz göçmenlerden bazıları, İran'da yakalandıkları güvenlik güçlerinin kendilerine işkence yaparak paralarını aldığını öne sürdü.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve çoğunluğunu Afganların oluşturduğu düzensiz göçmenlerden bazıları, İran'da yakalandıkları güvenlik güçlerinin kendilerine işkence yaparak paralarını aldığını öne sürdü.

Yasa dışı yollarla Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen düzensiz göçmenlerden Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Hayatullah Ahmedzaı, AA muhabirine, 25 günden bu yana yollarda olduğunu söyledi.

İran sınırına girdikten sonra çok büyük zorluklar yaşadığını belirten Ahmedzaı, ayağında ve bacağında oluşan yaraları göstererek, İran polisinin kendisine şiddet uyguladığını ve ayağını kırdığını öne sürdü.

Ahmetzaı, sınırı geçer geçmez 5 gün ahırda mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Su ve yemek yoktu. Zorlu bir süreç geçirdik. Yolda gelirken 5 gün hiç yiyecek bulamadık." dedi.

Hayatullah Ahmedzaı, şu iddialarda bulundu:

"İran polisi beni yakaladığında öldüresiye dövdü. Cep telefonlarımızı ve paralarımızı aldılar. Yaşadığım bölge Taliban militanlarının kontrolü altında. Babam Afgan Milli Ordusu'nda komutan. Orduda görevli olan bir kardeşim de Taliban tarafından şehit edildi. Çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığım için kaçtım. İran polisi çok acımasızdı. Orada gözaltındayken sadece yoğurt ve ekmek yiyebiliyorduk. Yatak vermiyorlardı, ahırda yatırıyorlardı. Londra'da iki dayım yaşıyor. Londra'ya varmam için bana para gönderdiler. Buraya kadar geldim, başarılı olursam Londra'ya gideceğim."

Afganistanlı Sefer Murad ise 30 gündür yolda olduğunu ifade ederek, "İlk önce Pakistan'a oradan da İran'a geldik. Şimdi de buradayız. Ekmeğimiz yok. 25-30 gündür dağdaydık. Afganistan'dan 6 kişi yola çıktık. 5'ini askerler aldı, yalnız geldim. Van'dan 30 kişilik bir grupla buraya geldik. İran'da kimse tutmuyor ama oradan da dağdan kaçak geldik. Buraya gelmemizi sağlayanlara 600 dolar verdim." diye konuştu.

"İran polisi bizi acımasızca dövdükten sonra serbest bıraktı"

Peştuca konuşan Gulam Nabı da Taliban'ın farklı bölgelerde yaygın olarak varlık göstermesi ve ülkenin değişik bölgelerinde savaşın devam etmesi nedeniyle ülkelerinden kaçtıklarını anlattı.

Türkiye'ye gelinceye kadar zorlu yollardan geçtiklerini, günlerce aç kaldıklarını aktaran Nabı, "Artık ülkemizde yaşayamazdık. Taliban ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar başladı. Afganistan'da istikrar sağlanırsa ülkemize döneceğiz. Buraya varana kadar 30 gün boyunca yol katettik. Yollarda havanın sıcaklığı ve açlıkla karşılaştık. İran polisi yakaladı ve acımasızca dövdükten sonra bizi serbest bıraktı." dedi.

9 aylık bebeği ve eşiyle Tatvan'a gelen Khal Muhammed de Afganistan'da savaşın devam ettiğini, çalışacak bir yer olmadığı için her şeyini satarak ailesiyle kaçtığını belirtti.

Babasını ve yakınlarını Taliban'ın yakaladığını, ağabeylerini ve dayılarının da öldürüldüğünü ifade eden Muhammed, şöyle konuştu:

"İran'dan Van'a geldik. Bayrama yaklaşık 20 gün kala yola çıktık. Her şeyimi sattım, eşimi ve çocuğumu alıp geldim. Afganistan'daki topraklarımızı, ineklerimizi ve koyunları sattım. Kendim ve eşim için aracılara 2 bin dolar verdim."

İran'da 10 gün kaldığını anlatan Muhammed, "Telefonlarımızı kırdılar, paralarımızı yaktılar. İran polisleri hepimizi dövdü." iddiasında bulundu.

Muhammed, "Paramız olursa yiyecek satın alıyoruz, olmazsa geçtiğimiz yerlerde köylerdeki vatandaşlardan yiyecek istiyoruz. Çok eziyet gördük, yorulduk. Çocuğum hastalandı." dedi.

"Bizi dövdükten sonra Türkiye sınırına bıraktılar"

Van'da jandarma ekiplerince yakalanan Afganistan uyruklu Mehmet Marufi ise ülkelerindeki sorunlar nedeniyle kaçmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Ülkemizden İran'a geldik. İranlı askerler bize çok zülüm etti. Bizi zorla gönderdi, Türkiye'ye gidin diye. Yollarda WhatsApptan atılan konumlarla ilerliyoruz." iddiasında bulundu.

Afganistan'dan kaçarak İran'a sığındığını ve orada çalıştığını anlatan Selim Sırdaş ise "İran askerleri bizi yakaladı, paramızı, pulumuzu her şeyimizi aldılar. Bizi oradan Türkiye'ye sınır dışı ettiler. İran askerleri bizi Türkiye'ye geçirdi." ifadesini kullandı.

Sırdaş, "Türkiye geçtikten sonra kaçakçılar bizi 300 kişi olarak bir tıra bindirdiler. Tırda da havasız kalınca ölüyorduk. Jandarma sağ olsun bizi yakaladı, onların elinden kurtardı. Türkiye'ye geçmek için bizden 1000 dolara kadar para alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sıracettin Feyyaz da ülkelerinden kaçtıktan sonra kaçakçılarla görüşerek İran'a kadar geldiklerini söyledi.

İran polislerine yakalandıklarını belirten Feyyaz, "Bizi Türkiye'ye zorla gönderdiler. Bizi memleketimize göndermiyorlar, 'Türkiye'ye gidin' diyorlar. Bu yüzden buraya geldik. Jandarma bizi yakaladı. Jandarma yardımımıza koşmasa tırın içinde ölecektik. Hayatımızı kurtardılar. Kaçakçılar 'seni götüreceğim' diyor biz onların konuşmasına göre geliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş