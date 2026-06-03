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Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: O anlar kamerada

Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: O anlar kamerada
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Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi poşetten çıkardığı bıçakla diğerine koşarken, panik anları cep telefonuyla kaydedildi.

FATİH'te yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayda taraflardan biri poşetin içinde bulunan bıçağını çıkartıp tartıştığı kişinin üzerine doğru koştu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi Şehit Pilot Mahmut Nedim Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri poşetin içinde bulunan bıçağını çıkartıp tartıştığı kişinin üzerine doğru koştu. Yaşanan bıçaklı kavga sırasında çevredeki kişiler panikle kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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