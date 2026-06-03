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Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı

Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen golcü oyuncu Luis Suarez ile anlaştı. Hakan Safi, Kolombiyalı oyuncuyu bu gece İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışırken, başkan adayı Hakan Safi transfer piyasasını altüst edecek dev bir hamleye imza attı. 

LUIS SUAREZ İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Portekiz Ligi takımlarından Sporting forması giyen dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile her konuda anlaşmaya vardı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Hakan Safi'nin seçim kozu olarak taraftara dünya çapında bir yıldız sözü vermesiyle birlikte 28 yaşındaki yıldız ismi bu gece İstanbul'a getireceği belirtildi. 

KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA HENÜZ YOK

Luis Suarez, Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkanı olması halinde kulüplerin de anlaşmaya varması durumunda sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

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