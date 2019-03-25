Türkiye Sağlık Alanında Dünyada İlk 5'te"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Biz sağlık alanında şu anda dünyada en iyiler arasındayız, ilk 5'in arasındayız. Dünyanın en güzel, en modern hastanelerini inşa ediyoruz. En güzel hizmetlerini vermeye çalışıyoruz." dedi.

Eldemir, Kastamonu'nun Abana ilçesini ziyaret etti.

Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, AK Parti Abana İlçe Başkanı Murat Baş ve AK Parti Abana Belediye Başkan Adayı Yunus Akgül tarafından ilçe girişinde karşılanan Eldemir, entegre ilçe devlet hastanesinin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti Abana İlçe Başkanlığı kadın kolları seçim irtibat bürosuna geçen Halil Eldemir, vatandaşlara hitap etti.

17 yıldır nasıl hizmet ettilerse bundan sonra da etmeye devam edeceklerini belirten Eldemir, "Gerçekten bu millete, bu topraklara aşık olunmasa, Ilgaz Dağı'ndaki tüneli delmek mümkün olur mu? Bizimkisi bu memlekete bir aşk hikayesidir. Bu başarı hikayesini tüm hemşehrimizle, aziz milletimizle yazacağız. Seçimlerin ülkemize, Türkiye'den dünyanın dört bir tarafından ümidi olan mazlumlara hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Eldemir, konuşmasında Türkiye'de 2002 yılından bu yana yapılan sağlık yatırımlarına değinerek, dünyanın en modern hastanelerini inşa ettiklerini vurguladı.

Ülke olarak birtakım hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Eldemir, şunları kaydetti:

"Sizlere 2002 yılından beri Türkiye'de sağlık alanında neler yapıldığını anlatsam, belki saatlerce konuşabilirim ama sizin dikkatinize sunmam gereken en önemli şey şu: Bizim birtakım hedeflerimiz var biliyorsunuz ülke olarak, millet olarak. 'Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 10 ülkesi arasına gireceğiz, bunun için çaba sarf edeceğiz' diyoruz. Ama bir şeyi hatırlatmış olayım, biz sağlık alanında şu anda dünyada en iyiler arasındayız, ilk 5'in arasındayız.

Dünyanın en güzel, en modern hastanelerini inşa ediyoruz. En güzel hizmetlerini vermeye çalışıyoruz.

Buraya gelmeden önce İnebolu'da yeni yaptığımız devlet hastanesini ziyaret ettim. İçerisi pırıl pırıl, hani derler ya 5 yıldızlı otel konforunda hastane yapmışız. Geçtiğimiz Şubat ayının sonlarına doğru Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'ya geldiğinde sağlık alanında eksikliği olan ilçelerimizin eksikliklerinin giderilmesi için konuşma yapmıştı. Neticesinde bize Abana ilçemizde de bir entegre hastanenin yapılması talimatını verdi. Baktık belediye başkanımız kısa bir süre içerisinde çok güzel bir alanı tahsis etmiş. İnşallah, böyle güzel bir alana güzel bir hastane yapmak yakışacak, şimdiden hayırlı olsun."

Hasta vatandaştan Cumhurbaşkanı ile görüşme talebi

İnebolu Devlet Hastanesi'ni gezerek yetkililerden bilgi alan Eldemir, tedavisi süren hastaları odalarında ziyaret etti.

Hastalardan Hayriye Köseoğlu (50), Halil Eldemir'den kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştürmesini istedi.

Gözyaşlarını tutamayan Köseoğlu, "Hasta olduğuma gerçekten sevindim şu an. Tek dileğim Cumhurbaşkanımla görüşmek, numaramı yazdım. Verseniz de bir görüşsem, sesini duysam onun. Valla ne zaman isterse, isterse seçimden sonra arasın beni, önemli değil. Ben onun mitinglerine gelemiyorum, duramıyorum ayakta. Benim tek dileğim Cumhurbaşkanımızla görüşmek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir de Köseoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitingleri nedeniyle yoğun bir programı olduğunu belirtti ve Köseoğlu'nun telefon numarasını aldı.

Bozkurt'ta seçim bürosu ziyareti

Bakan Yardımcısı Eldemir, Kastamonu temasları kapsamında, Bozkurt AK Parti İlçe Başkanlığı seçim bürosunu da ziyaret etti.

Burada AK Parti Bozkurt Belediye Başkan Adayı Muammer Yanık ve partililerce karşılanan Eldemir, vatandaşlarla sohbet etti.

Bozkurt'a sağlık alanında yapılacak çalışmalara değinen Eldemir, "Bozkurt'ta şu anda yeni bir hastane yapımı projemiz var. Bu projeyi en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun dışında ilçe başkanımızın da bizden sıfır ambulans talebi oldu. İnşallah, kısa bir süre içerisinde 4x4 yeni bir ambulansı Bozkurt ilçemize göndereceğiz. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Halil Eldemir'e ziyaretlerinde, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve Kastamonu İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı eşlik etti.

Kaynak: AA