Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Anma programından detaylar Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın konuşması LONDRA - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anma programından detaylar

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın konuşması LONDRA - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, programda konuşma yaptı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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