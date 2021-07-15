Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Anma programından detaylar Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın konuşması LONDRA - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anma programından detaylar

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın konuşması LONDRA - Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, programda konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar