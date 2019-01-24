Türkiye'nin En Prestijli Projeleri Gaziantep'te Hayata Geçirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin en prestijli projelerini hayata geçirmeyi başardı. Gerek içme suyu, gerek ulaşım, gerekse de toplu konut projesiyle ses getiren Gazi şehir, yıllardır kanayan yaralarını sardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TCDD yaptığı protokol kapsamında hayata geçirilecek olan Gaziray Banliyo Hattı Projesi, kent merkeziyle 6 adet organize sanayi bölgesi (OSB) ve küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak. Projeyle 25 kilometrelik banliyo hattı yenilenecek, 16 adet istasyon oluşturulacak.

Yapımına 13 Şubat 2017 tarihinde başlanan proje, kentin trafiğini rahatlatacak. İstasyonlarla, banliyö ve hızlı tren araçlarına erişim sağlanırken aynı zamanda yaya sirkülasyonunun sürekliliği için üst geçit olacak şekilde planlandı.

Şehrin içinden geçen eski ray hattı yenilenerek Kültür Kongre Merkezi-Zeytinli Mahallesi, Mücahitler Budak Mahallesi, Hastaneler-Oteller Bölgesi geçişlerinde yaya, taşıt ulaşımını güvenli hale getirecek. Bariyer etkisini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmının aç-kapa yapılarak yer altına alınacak. Bu sayede yaklaşık 200 bin metrekare alan şehre kazandırılacak. Son durak olan Oduncular İstasyonundan 1 kilometre sonra Taşlıca Mevkinde Çevre Yolu Sınırında yaklaşık 93 bin metrekare büyüklüğe sahip Gaziray Bakım ve Depo Sahası yapılacak. Yaklaşık 1,5 milyar TL yapımı bedeli olan Gaziray projesinde kullanılması planlanan araçların 1 setinde toplam bin yolcu taşınacak, ilk etapta 8 set aracı hizmet verecek. Yapım çalışmaları devam eden projenin yüzde 80'i tamamlandı. Gar bölgesi konum açısından farklı ulaşım türlerinin entegrasyonuna uygunluğu dikkate alınarak bu alan transfer merkezi olacak. Gar Ana Transfer Merkezi'nin 2030 senesinde günlük en az 877 bin 540 yolcu taşınması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde deneme sürüşlerine başlanacak.

Türkiye'nin örnek projesi kuzey şehir

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin en büyük konut projesi olan 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzey Şehir Projesi'ni Gaziantep'e kazandırdı. Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda kurulan Kuzey Şehir'de, cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak.

Yatay mimari esas alındı

2 milyon olan Gaziantep'in nüfusu alınan göçle birlikte, 2,5 milyona yükseldi. Beklenmedik bir şekilde artan nüfusla şehirde barınma sorunu kendini hissettirdi. Toplu konut üretmek zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi, TOKİ iş birliğinde, Türkiye'nin en büyük konut projesini hayata geçirdi. Projenin ilk etabını oluşturan 3 bin konut tamamlandı, konutlar sahiplerine verildi. Kuzey Şehir Projesi kapsamında yatay mimari esas alındı. Geleneksel dokuya referans veren arazi kullanım modeli tasarlandı, kentsel tasarım çalışmalarında geleneksel dokudaki gibi çıkmaz sokak kurgusu planlandı.

Şahin, Türkiye'nin en büyük konut projesi olan 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzey Şehir'le yakından ilgilendi. Kuzey Şehir Projesi tamamlandığında vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturdu. Projede, 5 katlı, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 evleri içeren bir tasarım yapıldı.

Kuzey Antep yolu viyadük çalışmaları başlatıldı

Şehir merkeziyle Kuzey Şehri birbirine bağlayacak olan Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadük inşaatına yönelik çalışmaları başlatıldı. 600 metresi viyadük, 10 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki viyadük inşaat çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Viyadüğün yapımında ön germeli kiriş sistemi kullanılacak, 28 temel kazılacak. 33 metre genişliğindeki viyadüğün, kolon yükseklikleri 12 metreyle 41 metre arasında değişecek. Sol taşıma yolu 605 metre, sağ taşıma yolu ise 520 metre uzunluğunda çift şeritli viyadükte, 28 adet temel kazıldı. Öte yandan 60 metre genişliğinde, 11 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı. Açılan yol, bir taraftan 5'inci Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) diğer taraftan da Araban-Yavuzeli hattını Kuzey Antep'e, Kuzey Antep'i Aktoprak'a bağlayacak.

Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük içme suyu projesi, Düzbağ

Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamak, kente enerjiden bağımsız bir şekilde su getirmek ve uzun yıllar boyunca su kesintisi yaşatmadan, kaliteli ve uygun maliyetli su sağlamak amacıyla hazırlanan Düzbağ İçme suyu Projesi neticesinde, Gaziantep'e 130 kilometre mesafede Kahramanmaraş Düzbağ Mahallesinde bulunan Göksu Çayından su getirilebilecek.

Türkiye'nin Melen'den sonra içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan Düzbağ İçmesuyu Projesi sonuçlandı. Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan projenin tamamlanması şehri heyecanlandırdı. Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıran Büyükşehir, 1 milyar 200 milyon TL'lik belediye yatırımını devlet yatırımına dönüştürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir, daha önce yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.

"Söz verdik, yaptık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düzbağ İçme suyu Projesi kapsamında daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha yumuşak bir suyu şehre akıtacaklarını belirtti.

Şahin, Düzbağ İçme suyu Projesi'nin Türkiye'de Melen'den sonra en büyük su projesi olduğunu bildirerek, "Büyük bir işin yüzde 95'i tamamlandı. Suyumuzun yükleme havuzu ve regülatörle ilgili kısımlar bitirildi. Allah'ın izniyle sağlıklı, daha kaliteli, kaynak suyu kıvamında, daha yumuşak bir suyu şehrimize akıtmış olacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Su yönetimi; bir Büyükşehir Belediyesi için, 2 milyonluk bir şehir için, hızlı büyüyen bir şehir için çok önemli. Bizim için su yönetimi altın yönetimi, petrol yönetimi kadar önemli. Bugün bunu başarmanın büyük mutluluğunu duyuyoruz. Çalışmalara 2014 yılında başladık, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir işi başarmak çok önemli. Öncelikle cumhurbaşkanıma, ilgili bakanlara bütün teknik ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA