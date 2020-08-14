Türkiye'nin denizcileri bu okulda yetişiyor
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Türkiye'nin denizcileri bu okulda yetişiyor

Türkiye'nin denizcileri bu okulda yetişiyor Türkiye'nin genç denizcilerini yetiştiren Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO), yeni eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

14.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:39

Türkiye'nin denizcileri bu okulda yetişiyor

YALOVA - Türkiye'nin genç denizcilerini yetiştiren Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO), yeni eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, MYO'nun; Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve TERSAN Tersanesi arasında yapılan protokol gereği iş garantili okul olduğunu söyledi. Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, "Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi" ise ülke genelinde bir model olarak eğitim verecek. 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı ve TBMM 28. Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından açılan Altınova MYO'nun Türkiye'nin denizcilerini yetiştirdiğini ifade eden Başkan Oral, "2020-2021 eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerimizi ilçemizde ağırlamaktan mutlu olacağız" dedi.

Meslek Yüksek Okulu'nun ilçe için önemli bir değer olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova MYO'nun kurulması için çok emek ve zaman harcadık. Okuduğunuz binayı 5 yıllığına kiraladık, giderlerini 5 yıl belediye olarak biz karşılayacağız. Bu 5 yıl zarfında okulumuza kalıcı bir bina yapacağız. Okulumuz yaptığımız protokol gereği iş garantili. Bu protokolü uygulamakta kararlıyız. Denizcilik lisemizin ardından Meslek yüksekokulumuz da kuruldu. Altınova ülkemizin denizcilik üstü olma yolundadır" diye konuştu.

Altınova'ya gelecek olan öğretim üyeleri ile öğrencilerini en iyi şekilde ağırlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Oral, "Altınova'nın üniversite öğrencilerinden ekonomik bir beklentisi yok. Altınova'nın buna ihtiyacı yok. Altınova çok farklı, değerli bir ilçedir. Burada öğrencilerimiz bizim için 3 gün misafir. 3 gün sonra ev sahibidir. Öğrencilerimiz buradan gitmek istemeyecektir. Altınova Tersaneleri okulumuzdan mezun olan öğrencileri bekliyor. Tersanecilerimizin size ihtiyacı var" dedi.

Başkanı Oral, "Altınova Meslek Yüksek Okulunda bu sene ikinci sınıflar eğitime devam edecek. Seneye de inşallah diploma vereceğiz. İlk yapılanma zor oldu, sorunları da yaşayarak gördük. Bu süreçte bize destek veren Hükümetimize, milletvekillerimize, AK Parti teşkilatlarımıza, YÖK'e, Yalova Üniversitesi Rektörümüze de ayrıca teşekkür ederim. Henüz kiralık binadayız, yeni binamız bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Öğrencilerimizin konaklama sorununu çözmeye çalışıyoruz. Tersanelerimiz ile okulu entegre ettik. İş garantili okulumuzun faydasını göreceğiz. Tersanelerimiz de sağ olsunlar mezuniyet sonrası öğrencilerimize kapılarını açacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin denizcileri bu okulda yetişiyor

Kaynak: İHA

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