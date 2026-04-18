Haberler

İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz

İlhan Palut: Fenerbahçe maçında gücümüzü göstereceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuşarak, "Salı günü kupada Fenerbahçe'yi geçebilmek için elimizden geleni yapacağız. Gücümüzü göstereceğiz. Bütün Konya şehrini stada bekliyoruz. Kazanmak için var gücümüzle çalışacağız'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0'lık skorla mağlup oldu. 

''BU MAÇTA KULLANMAK İSTEDİM''

Karşılaşmanın ardından konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puanlara ihtiyacımız hala devam ediyordu. Bu ciddiyeti göstermemiz gerekiyordu. Antalyaspor’un da maçtan önce şiddetle puana ihtiyacı vardı ve bu anlamda çok kritik bir karşılaşmaya çıktık. Puan olarak biraz rahatlamanın bizi bir iki adım geri çeker mi diye açıkçası korkuyordum. Bunu aşabilmek için kendini göstermek isteyen oyuncularımı bu maçta kullanmak istedim" dedi.

''GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ!''

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maça değinen İlhan Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak maç kolay değil. Onlar da çetin bir şampiyonluk yarışında. Sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımımızı kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Salı günü kupada Fenerbahçe'yi geçebilmek için elimizden geleni yapacağız. Gücümüzü göstereceğiz. Bütün Konya şehrini stada bekliyoruz. Kazanmak için var gücümüzle çalışacağız'' sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Zaten tek hedef kupa kaldı....onunda siz ellerinden alın hocam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da diplomasi tarihine geçecek unutulmaz yürüyüş
Bu rezilliğe kim dur diyecek?

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
Okul saldırıları sonrası fenomen dizi yayından kaldırıldı

Antalya'da diplomasi tarihine geçecek unutulmaz yürüyüş
Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
O ilimizde okul saldırısı hazırlığı! Çok sayıda öğrenciye gözaltı