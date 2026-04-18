Haberler

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına Başkan Sadettin Saran, eski başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı. Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

TOPLAM BORÇ 27 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Dönen Varlıklar 5 milyar 351 milyon TL, Duran Varlıklar 21 milyar 942 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 27 milyar 293 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili gelirlerin 16 milyar 301 milyon TL, giderlerin de 19 milyar 123 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcun da 27 milyar 293 milyon TL olduğunu söyledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Tarihe geçti! Tek bir vuruşuyla milyonları hem sevindirdi hem de üzdü
Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı

Soğuk savaş devam ediyor! Ali Koç'la yan yana oturmayı reddetti