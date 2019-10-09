Türkiye'nin Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi 23- 24 Ekim'de

09.10.2019 11:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açılış konuşmacıları arasında yer alacağı ve "Yerli Akılla Küresel Pazarlara" temasıyla hayata geçirilecek etkinlikte katılımcılar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini güçlendirecek konu başlıklarını ele alacaklar. Turkcell ve TCDD'nin ana destekçileri olduğu zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MMG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Balta şunları kaydediyor: "MMG olarak bu yıl dördüncüsüne imza attığımız bu zirveyi ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynayan tüm tarafları bir araya getirmesi noktasında oldukça önemli buluyoruz. Türkiye'nin kalkınmasını vizyon edinmiş tüm kişi ve kurumları etkinliğimize bekliyoruz."

Dünyada yaşanan dijital dönüşüme Türkiye'nin ayak uydurması ve tüm teknolojik gelişmeleriyle küresel pazarlara açılabilmesi için izlenmesi gereken stratejilerin tüm yönleriyle tartışılacağı 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergisi, 23 – 24 Ekim'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Mimar ve Mühendisler Grubu'nun "Yerli Akılla Küresel Pazarlara" temasıyla düzenleyeceği etkinlikte öne çıkan bazı panel başlıkları ve içerikleri ise şöyle;

Yerli Yeniliğin Finansmanı: Küresel Yatırımlar, Yerli Girişimciler

Başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali DÖNMEZ'in gerçekleştireceği oturumda; ülkemize yurt dışından daha fazla finasnman ve melek yatırımcı gelmesi için yapılması gerekenler tüm yönleriyle ele alınacak. MMG bu panelden elde edilecek çıktılar çerçevesinde; inovasyonda girişimcilik ve girişimciliğin küresel finansmanı üzerine çalışmalar yürüten ve ülkemizin de gerçeklerini barındıran bir çalışma grubu oluştaracak. Bu grubun sahadan gelen fikirleri toplayıp araştırma raporları ve ulusal politikalar hazırlaması hedefleniyor.

Yerli Akılla Girişimci Üniversitelerin İnşa Edilmesi

Başkanlığını TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın yapması planlanan oturumda üniversitelerin çağa nasıl ayak uyduracağı, yenilik ekosistemi nasıl yetkin bireyler kazandıracağı üzerinde durulacak.Ayrıca üniversitelerde üretilen bilginin yenilik ve girişim ekosisteminde nasıl daha etkin kullanılacağı konusu üzerinde tartışmalar yürütülecek.

Yerli Ağlardan Küresel Pazarlara Lojistiğin Önemi: Yeni İpek Yolunun İnşası

PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut da panelde internet ve sanayi 4.0 ile birlikte değişen lojistik kavramını ve bu yeni kavramın ülkemize getirdiği potansiyel fırsatları panelistlerle değerlendirecek. Panelde MMG'nin yapacağı "Lojistiğin Yeniden Tanımlaması ve Yenilik Ekonomisi" çalışması da anlatılacak.

Küresel Pazarlarda Sertifikasyon Engelinin Aşılması

Milli teknoloji şirketlerinin küresel pazarlara açılması noktasında yaşanan sertifikasyon sorunlarının ve çözümlerinin de ele alınacağı etkinlikte "Küresel Pazarlarda Sertifikasyon Engelinin Aşılması" başlıklı oturumu Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan yönetecek. Panelde Teknopark İstanbul'un çalışmaları da değerlendirilerek ülkemizdeki teknolojik alanda akreditasyon, sertifikasyon ve uygunluk denetimi kapsamında teknoparkların rolü ele alınacak. Bu rolün daha etkin hale getirilmesi kapsamında sektörde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların nasıl giderileceği noktalarında tartışmalar yürütülecek. MMG'nin "Sertifikasyonda Öz Yeterlilik" başlıklı deklerasyonunun da değerlendirileceği oturumun milli teknoloji şirketleri için yol gösterici olması amaçlanıyor.

Yerli Akılla Küresel Markanın İnşa Edilmesi: THY

THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker AYCI da ana konuşmacı olarak yer alacağı "Yerli Akılla Küresel Markanın İnşa Edilmesi: THY" başlıklı oturumda panelistlerle THY'nin küresel Pazar yolculuğunu paylaşacak ve yurt dışına açılmak isteyen Türk markalara küresel yol haritası çizerken dikkat edilecek konular hakkında bilgiler verecek. Panelin MMG'nin yakın zamanda kuracağı "Ar- Ge ve İnovasyon Alanında Küresel Markalar Çalışma Grubu" için bir yol gösterici olması hedefleniyor. MMG bu çalışma grubu ile ülkemizdeki yenilikçi markaların küreselleşmesi ile ilgili çalışmalar yapmayı ve politikalar üretmeyi amaçlıyor.

Zirveyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan MMG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Balta şunları kaydediyor: "Ülke olarak her alanda dünyayla rekabet edebilir bir seviyedeyiz bunu göstermek için detaylı bir yol haritasına ihtiyacımız var. Küresel pazarlara nasıl açılacağız, milli teknolojileri dünyadaki dev şirketlere nasıl tanıtacağız, küresel ekonomini neresinde yer alacağız gibi kritik sorulara bu zirvede cevap arayacağız. Pek çok bakan ve bakan yardımcısını, teknoloji üreten kurum ve kuruluşları, teknolojik girişimlere ev sahipliği yapan teknoparklarımızı, girişimci beyinlerin yetiştiği üniversitelerimizi ağırlayacağımız zirvenin Türkiye'nin Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına büyük bir katkı sunacağından eminiz."

Dünyanın dijital bir ekonomiye doğru gittiğinin altını çizen Balta sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu dijital dönüşüm ülke olarak global hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Ar-Ge şirketlerimiz, teknoparklarımız, üniversitelerimiz daha çok küresel işbirliğine imza atmalı. Girişimci üniversiteleri kurmalıyız ve küresel ekonomide söz sahibi olmalıyız. Bu zirve, tüm bu gereklilikleri nasıl bir stratejiyle karşılayacağımızı tartıştığımız bir etkinlik olacak. Türkiye'nin kalkınmasını vizyon edinmiş tüm kişi ve kurumları bu organizasyona katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: Bültenler