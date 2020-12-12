Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda "iyileşen sayıları" güncellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda "iyileşen sayıları" güncellendi

12.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:00
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.

Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

İlgili Haberler

Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti
YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda "iyileşen sayıları" güncellendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:07:09. #1.14#
title