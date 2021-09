Türkiye Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nı kutladı

Türkiye'de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nın ikincisi 11-12 Eylül'de İstanbul Tuzla'da bulunan AutoDrom pist alanında gerçekleştirildi.

Sharz.net'in ana sponsorluğunda BMW, DS, E-Garaj, Enisolar, Garanti BBVA, Gersan, Honda, Jaguar, Lexus, MG, MINI, Opel, Renault, Suzuki, Toyota ve Tragger'in destekleriyle, Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Yeni teknolojiye sahip çevreci araçların Türkiye'deki farkındalığının artması hedeflenen etkinlikte, binlerce kişi ilk defa elektrikli ve hibrit araçları test etme fırsatı buldu. İki gün boyunca süren organizasyona 3 bin kişi katılım sağlarken, ziyaretçiler pistte bulunan 23 elektrikli ve hibrit otomobil modeliyle toplamda 4 bin 200 tur attı.

Bununla birlikte, go-kart aracı, fayton ve golf arabası gibi tamamen elektrikli farklı araçlar da katılımcılar tarafından test edildi. Diğer yandan, MG EHS PHEV, Hyundai Kona Electric ve Opel Mokka-e Türkiye'de ilk kez Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda görücüye çıktı. Sektörün önde gelen şarj istasyonu operatörlerinden Sharz.net ve Gersan ise kurduğu 2'si hızlı 8 şarj istasyonuyla aynı zamanda etkinliğin enerji destekçisi oldu.

TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram

"Türkiye'nin çevreci araçlara olan ilgisi her geçen gün artıyor"

Her yıl 9 Eylül'ün dünyada elektrikli araçlar günü olarak kutlandığını hatırlatan TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz organizasyon birçok ziyaretçinin ve markanın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlara olan ilginin son 3 yılda ne kadar arttığını yakından gözlemledik. 15 farklı markanın katılımının yanında 3 bin ziyaretçinin yakından ilgisi bizleri oldukça mutlu etti. Etkinlik kapsamında, çevreci araçlarla toplamda 5040 kilometre yol kat edildi ve 15 elektrikli model bu mesafeyi sıfır emisyonla, yani sıfır karbon ayak izi bırakarak gerçekleştirdi. Ayrıca, araç deneyiminin ötesinde farklı eğitim programları ve yarışmalar da düzenledik. Üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından güçlü destekler aldık. Dolayısıyla, Türkiye'de çevreci araçlara olan ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini ve gelecekte tercihlerin hızlı bir şekilde bu yöne doğru olacağını gördük. Markaların uğraşlarından ve desteklerinden ötürü ise ayrıca çok mutluyuz. Önümüzde yıl yeni markaların ve yeni modellerin ülkemiz pazarına girmesiyle daha geniş bir katılım bekliyoruz. 2022'de ortalama 5000 kişinin katılımıyla her sene büyüyen bir organizasyon hedefliyoruz" dedi.

Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası bu sene, "Duymak yetmez, denemek gerek" sloganıyla elektrikli araçları merak eden ancak deneyimleme şansı bulamayan kişilere gerçek bir deneyim imkanı sundu. Tüketiciler, elektrikli araçları deneyimlerken etkinliğe katılan sektör profesyonellerinden elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri gibi birçok farklı konu hakkında bilgiler aldı. Çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından önemli bir rol üstlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası'nda drone eğitimi, mini elektrikli araç yarışları, Toyota hibrit sürüş eğitimleri ve Suzuki güvenli sürüş parkuru gibi farklı etkinlikler de gerçekleştirildi. Enisolar firması tarafından kurulan güneş paneli destekli şarj ünitesi ise elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından da elde edilerek ulaştırma ve konutta kullanılabileceğini katılımcılara gösterdi.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri