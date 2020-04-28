Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
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Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı

Türkiye'de tek vakanın olduğu kent olan Tunceli'de salgınla nasıl mücadele ettiklerine dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Halkımız uyarılara sürecin en başından beri duyarlılık gösteriyor. Dezenfekte çalışmalarımızı da düzenli bir şekilde yürütmeye çalıştık" dedi.

Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
28.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye dahil birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile mücadele aralıksız devam ediyor. Birçok kentimizde virüsün etkilerini en aza indirmek için adeta seferberlik ilan edilirken bu anlamda en başarılı mücadeleyi veren illerimizden biri de hiç kuşkusuz ki Tunceli oldu.

VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER SIRALAMASINDA ZİRVEDE

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Tunceli'de geçtiğimiz hafta testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamının sağlığına kavuşarak taburcu edilmesi ile kentte koronavirüs vakası kalmamıştı. Ancak daha sonra bir kişinin daha testinin pozitif çıkması ile Tunceli, "Vaka olmayan tek kent" ünvanını kaybetse de "Vaka sayısı en az olan iller" sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyor.

TUNCELİ'NİN SIRRINI MAÇOĞLU ANLATTI

Peki virüse karşı Tunceli'nin bu kadar başarılı olmasının sırrı nedir? Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Şuana dek sağlık meslek örgütlerinin uyarılarına sürecin en başından bu yana halkımızın duyarlılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Sosyal mesafe konusunda olsun, dezenfekte çalışmalarımız olsun her şeyi düzenli bir şekilde yürütmeye çalıştık. Dışarıdan gelen dostlarımızın da duyarlılık noktasında hassas olması ve ilçelere gidiş gelişlerde uyarıları dikkate almasının etkili olduğunu da eklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER BELEDİYELERE ÖNERİLERDE BULUNDU

"Salgının yayılması konusunda belediyenin ekstra bir önlemi oldu mu? Diğer belediyelere bu konuda bir tavsiyeniz olur mu?" sorusuna da yanıt veren Maçoğlu, "Dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları başta olmak üzere, maske, şeffaf yüz siperliği dağıtımı bunda etkisini gösterdi. Anons araçlarımızla halkı bilgilendirme çalışmaları, sosyal medya hesaplarımızdan duyarlılık çağrılarımız oldu. Ayrıca belediyemizle ortak çalışma yürüten Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin salgını önleme ve yayılmamasını engellemek için hazırladığı görsel paylaşımlar bu konuda etkili çalışmalardır. Salgının yayılması konusunda en büyük artımız halkımızın bilinçli olması ve bu anlamda duyarlılık göstermesi. Her belediyenin hem bu süreçte hem de süreç sonrasında halkın ihtiyaçlarına, taleplerine cevap olma çabalarının sürmesi gerekiyor. Bu doğrultuda üretimin teşvik edilmesi, halka destek sunulması ve bu anlamda yerel yönetim çalıştırmalarını geliştirmeleri önerimizdir" şeklinde konuştu.

"SALGIN NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ GEREKİR"

Türkiye'nin salgına karşı vermiş olduğu mücadeleyi de değerlendiren Maçoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Tedbirlerin eksik ve salgının yayılmasını önleyici kapsamda olmadığını görüyoruz. Salgınla mücadele ederken bir bütün düşünmek zorundasınız. Sokağa çıkma kısıtlamaları vs. önlemler alınmasının olumlu ve olumsuz yanlarını tespit ederek bir çalışma ortaya koyulması gerekiyor.Şuan halk ciddi bir ekonomik kaygı taşıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken halkın, sağlık emekçilerinin, işçilerin hakları gözetilmeli ve taleplerine cevap olunmalıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerinde giderilmesi gerekiyor."

Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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