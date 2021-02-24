Türkiye'de tapu işleminin en yoğun olduğu Esenyurt, Web Tapu'ya da uyum sağladı

Esenyurt Tapu Müdürlüğü'nde Web Tapu uygulamasının başlamasının ardından geçen 10 aylık sürede sistem üzerinden yaklaşık 150 bin işlem gerçekleştirildi.

Salgın önlemleri kapsamında ülke genelinde Web Tapu'yu ilk uygulayan ilçelerden Esenyurt Tapu Müdürlüğü'nde Nisan 2020'de başlayan süreç başarılı şekilde işliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, işlem sahiplerinin yalnızca imza aşamasında idareye gelmelerini hedefleyen uygulama, diğer tüm işlemlerin çevrim içi gerçekleşmesini sağlıyor.

Tapu işlemlerinin sadece e-Devlet şifresiyle kolay ve kısa sürede yapılabildiği uygulamadan Türkiye genelinde günde yaklaşık 9 bin işlem gerçekleştiriliyor. Belge ve bilgilerin sisteme aktarılmasıyla başlayan süreçte, işlemlerin en geç ertesi gün sona ermesi hedefleniyor.

Randevu saatinde tapu müdürlüğüne gelen vatandaşların işlemleri 15 dakikalık bekleme süresinde tamamlanıyor.

Web Tapu'da taşınmaza beyan belirtmesi koyarak sahtecilik girişimlerine karşı önlem alınabiliyor, gayrimenkullerin haciz ve ipotek durumu görüntülenebiliyor, konumları görülebiliyor.

Taşınmazlara ait tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneklerinin alınabildiği uygulamada, temsilcilere veya vekillere yetki verilebiliyor, verilen yetki iptal edilebiliyor.

"Web Tapu uygulamasına teşkilatlı şekilde geçen biz olduk"

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Web Tapu uygulamasına geçiş sürecine değinirken, ilçe tapu müdürlüğünde vatandaşların taleplerinin Web Tapu'dan doğrudan alındığını söyledi.

Sürecin iyi gittiğini ancak vatandaşın yeni sisteme alışabilmesi gerektiğini dile getiren Karagül, şunları kaydetti:

"Hem pandemi şartlarına uygun bir ilçe tapuya kavuştuk çok şükür hem de Web Tapu'ya geçtik. Türkiye'de tapu işleminin en yoğun olduğu ilçe Esenyurt. Burada özellikle ihtiyaçlar, bir yandan pandemi ihtiyaçları bizi böyle bir yola sevk etti ve Bölge Tapu (Müdürlüğü) de bu işimizi kolaylaştırdı. Web Tapu uygulamasına zaten Türkiye'de geçildi ancak sıramatiklerle, ekranlarla, teşkilatlı şekilde geçen biz olduk. Sistem zamanla oturacak, vatandaşın sisteme alışması lazım ki alışır. Onun için zaman tanımamız lazım ki başarılı olacaktır bu sistem. Yığılma ve birikme olmayacak. Vatandaşın işleri daha da hızlanacak, erken randevuya alışacak. Bu sistem başarılı olacaktır diye düşünüyoruz."

"Uygulama başarılı şekilde yürütülüyor"

Esenyurt Tapu Müdürü Orhan Çalık da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği sistem sayesinde vatandaşların Web Tapu uygulamasıyla kimseden yardım almadan işlem başvurularını yapabildiğini, randevuya gelenlerin sadece imza ile işlemlerini bitirebildiğini belirtti.

Esenyurt'ta Nisan 2020'de başlayan Web Tapu uygulamasının başarılı şekilde yürütüldüğünü dile getiren Çalık, tapu müdürlüğünde her kata koydukları sıramatiklerden randevuya gelen tarafların sıra numarası alabildiğini ve ekranlarda vatandaşların işlem için hangi bankoya gitmeleri gerektiği bilgisinin yer aldığını anlattı.

Çalık, uygulamanın faydası ve sistem aracılığıyla yapılabilecek işlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın tapu idaresine bir kez gelip ve mutlu dönmelerini amaçlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşın işleminin daha az personelle, çok kısa zamanda, herhangi bir yardım almadan ve idareye bir defa gelerek yapılması hedefleniyor. Yani tapunun kısa yolu. Daha öncesinde fiziki başvuru kurallarında başvuru yapmak için gelinir, sıra ve randevu alınır, daha sonra akit için gelinirken, şimdi 7 gün 24 saat internetten başvuru yapılarak sadece imza aşamasında bir kere gelmekle işlemler yapılabiliyor."

"10 ayda yaklaşık 150 bin işlem gerçekleştirildi"

Orhan Çalık, Esenyurt Tapu Müdürlüğü'nde Web Tapu'nun Nisan 2020'de başlatıldığını hatırlatarak, geçen 10 aylık sürede yaklaşık 150 bin işlem yapıldığını kaydetti.

Uygulama sayesinde tamamen hızlı ve verimli hizmet veren iş akışının sağlandığını dile getiren Çalık, nisan, mayıs aylarında günlük 50-100 civarında başvuru yapıldığını, temmuz, ağustos aylarında ise günlük 1.100 başvuru talebini gördüklerini ve bunun, vatandaşın uygulamaya kolay uyum sağlayabildiğini gösterdiğini belirtti.

Çalık, işlemler arasında satış, intikal, ipotek gibi uygulamalar olduğuna değinerek, vatandaşların her geçen gün sisteme daha çok alıştığını ve uyum sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız